Free ESC 2021: Das sind die Teilnehmer in der ProSieben-Show

Die zweite Auflage des "Free ESC" wartet mit einigen bekannten Namen auf. Erneut nehmen 16 Nationen teil.

Als im vergangenen Jahr der offizielle "Eurovision Song Contest" abgesagt, und kurzerhand ein Ersatzprogramm von Entertainment-Legende Stefan Raab ins Leben gerufen wurde, glaubte man noch an eine einmalige Sonderaktion in einer für alle außergewöhnlichen Zeit. Heute, fast 14 Pandemie-geplagte Monate später, scheint es zwar langsam aufwärts zu gehen, wirklich überstanden ist die Ausnahmesituation jedoch noch immer nicht. Umso tröstlicher war es, als ProSieben Anfang April eine zweite Ausgabe des "Free European Song Contest" (kurz: "#FreeESC") ankündigte. Erste Details zur Show, die am Samstag, 15. Mai, um 20.15 Uhr, auf ProSieben und beim Streaming-Dienst Joyn zu sehen sein wird, stehen fest.

Auch in diesem Jahr werden demnach wieder 16 Nationen um den "FreeESC"-Pokal kämpfen. Während der Großteil von ihnen bereits 2020 vertreten war, sind die Länder Frankreich, Slowenien, Belgien, Schottland und Griechenland 2021 erstmals beim musikalischen Wettbewerb dabei. Vertreten werden die Nationen, wie gehabt, von einem in der Regel sehr prominenten Musiker, einer Musikerin oder einer Band, welche entweder in dem jeweiligen Land geboren wurden oder aber einen persönlichen Bezug dazu aufweisen können.

Rea Garvey und Amy Macdonald dabei Einer der wohl bekanntesten Kandidaten kommt in diesem Jahr aus Irland: Für das als "Grüne Insel" bekannte Land tritt Hitgigant Rea Garvey ("Talk To Your Body", "Supergirl") an. Nicht minder erfolgreich ist auch der Act aus Belgien: Singer-Songwriter Milow ("You And Me") geht für das deutsche Nachbarland an den Start. Das Vereinigte Königreich war letztes Jahr noch mit einem gemeinsamen Künstler, dem Singer-Songwriter Kelvin Jones ("Friends"), vertreten. 2021 treten Schottland und England getrennt, mit der erfolgreichen Glasgowerin Amy Macdonald ("This Is The Life") und der Berliner Folk-Band Mighty Oaks ("Brother"), an.

Als "die Stimme der 90-er" bezeichnete Conchita Wurst, die gemeinsam mit Steven Gätjen den "FreeESC" moderieren wird, außerdem die Kandidatin für Kroatien: Jasmin Wagner, auch bekannt unter ihrem Künstlernamen Blümchen ("Herz an Herz"), tritt für das Heimatland ihrer Mutter an. Zudem präsentierten Wurst und Gätjen auf der Pressekonferenz den Popsänger Ben Dolic als ihren "Überraschungsgast": 2020 sollte der inzwischen 24-Jährige Deutschland beim offiziellen "Eurovision Song Contest" in Rotterdam vertreten. Beim alternativen "FreeESC" tritt er nun für sein Heimatland Slowenien an.

Deutscher Kandidat ist noch geheim Komplettiert wird das Line-Up durch die ehemalige Monrose-Sängerin Mandy Capristo (Italien), die Frontfrau der einstigen Pop-Rock-Band Eisblume, Sotiria (Griechenland), die "Popstars 2009"-Teilnehmerin Elif (Türkei), den Latino-Pop-Sänger Juan Daniél, den französischen DJ und Musikproduzenten Hugel ("Bella Ciao"-Remix 2018), den R&B-Sänger Seven (Schweiz), die ehemalige "Voice of Germany"-Teilnehmerin Mathea ("2x", Österreich) und den Rock'n'Roll- und Country-Sänger Danny Vera (Niederlande). Das Schlagerduo Fantasy sorgt zudem für musikalische Abwechslung zwischen all den Pop- und Rockstars.

Einzig den Kandidaten, der für Deutschland antritt, wollten bislang weder die Moderatoren, noch die Verantwortlichen von ProSieben verraten: Der Kandidat, die Kandidatin oder die Band werde für so eine unfassbare Stimmung sorgen, "dass wir den Mann auf dem Mond treffen", erklärte Gätjen. Vom Produzenten Stefan Raab hieß es zudem: "Auch in diesem Jahr gilt: Für Deutschland tritt eine echte Legende an. Dazu sieht er auch noch unglaublich gut aus." Mit derselben Beschreibung hatte der inzwischen 54-Jährige 2020 den Komiker Helge Schneider im Vorfeld bedacht. Ein Auftritt von Raab persönlich wurde allerdings, wie schon so oft, gleich von vorneherein ausgeschlossen.

Die Teilnehmer im Überblick: Belgien: Milow

Deutschland: ?

England: Mighty Oaks

Frankreich: Hugel

Griechenland: Sotiria

Irland: Rea Garvey

Italien: Mandy Capristo

Kroatien: Jasmin Wagner

Niederlande: Danny Vera

Österreich: Mathea

Polen: Fantasy

Schottland: Amy Macdonald

Schweiz: Seven

Slowenien: Ben Dolic

Spanien: Juan Daniél

Türkei: Elif All die genannten Musiker werden am Samstag je einen Song auf der Bühne der Kölner Lanxess-Arena vor 18.000 leeren Sitzplätzen performen. Zuschauer sind wegen der anhaltenden Corona-Pandemie nicht erlaubt. Im Anschluss an die Performance wird, ähnlich wie beim offiziellen ESC, jedes Land seine Punkte für die einzelnen Künstler vergeben. In den DACH-Staaten erfolgt die Punktevergabe via Zuschauervoting per SMS oder Telefon. Alle übrigen Nationen vergeben ihre Punkte durch einen prominenten Stellvertreter: In Irland entscheidet der zweimalige ESC-Gewinner Johnny Logan über die Punkte. Daneben werden unter anderem Lucas Cordalis für Griechenland und Nathan Evans für Schottland die jeweiligen Punkte verkünden. Im vergangenen Jahr hatte der Sänger Nico Santos ("Like I Love You") den Sieg für Spanien geholt.

Der offizielle Eurovision Song Contest in Rotterdam wird am Samstag, 22. Mai, um 21.00 Uhr, im Ersten ausgestrahlt. Für Deutschland tritt dort der 26-jährige Musical-Darsteller Jendrik Sigwart ("I Don't Feel Hate") an.



