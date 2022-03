Höhle der Löwen 2022: Wer ist Gast-Löwin Sarna Röser?

Sie ist das neue Gesicht in der "Höhle der Löwen": Sarna Röser macht sich in der 11. Staffel der VOX-Show auf die Jagd nach lukrativen Investitionen. Doch wer ist die Unternehmerin, die die Frauenquote in dem Format noch einmal erhöhen soll?

"Ich bin leidenschaftliche Unternehmerin, Netzwerkerin und Nachfolgerin eines in dritter Generation geführten Familienunternehmen", schreibt Sarna Röser auf ihrer offiziellen Website. Ihr Vater Jürgen Röser ist Geschäftsführer der Karl Röser & Sohn GmbH, das Unternehmen stellt u.a. Zementrohre her. Sarna Röser soll eines Tages seine Nachfolgerin werden.

Seit 2019 ist die 34-Jährige Bundesvorsitzende des Wirtschaftsverbandes "Die jungen Unternehmer", einer Interessensvertretung für Unternehmer unter 40. Außerdem hat sie in diverse Start-ups investiert. "Ich hatte schon immer viele Ideen, bin mit unserem Familienunternehmen aufgewachsen, das Unternehmertum war immer ein Teil von mir", sagt Röser im Interview mit "Gründerszene": "Gleichzeitig ist für mich klar, dass ich mir unabhängig von meiner Familie etwas aufbauen möchte. In meinen Startups werde ich mit ganz anderen Fragen konfrontiert: Ist mein Produkt oder meine Dienstleistung die richtige? Schaffe ich es, ein gutes Team aufzubauen?"

Die Platzhirsche unte den Löwen freuen sich auf die neue Kollegin. "Sarna ist ein gutes Vorbild für viele junge Menschen und sie bringt alles mit, was eine Löwin in dieser Sendung braucht: Investorenerfahrung, positive Geisteshaltung und unternehmerische Expertise", sagt Carsten Maschmeyer im Interview mit der Agentur spot on news über die neue Löwin. "Sie weiß genau, was sie will - das schätze ich sehr. Sie ist Nachfolgerin eines in dritter Generation geführten Familienunternehmens und hat Gründertum von Kindesbeinen an aktiv erlebt. Perfekt, um uns als Löwin einmal zu verstärken."

Erstmals mehr Frauen als Männer – zumindest in einer Folge Röser wird in der vierten Folge der 11. Staffel ihren Auftritt als Gast-Löwin haben. Damit werden in der VOX-Gründershow erstmals – zumindest in einer Folge – mehr Frauen als Männer auf einem der Investorensessel sitzen. Im festen Löwenteam liegt der Frauenanteil bei 40 Prozent. "Ohne einen guten Mix von Frauen und Männern würde die Sendung nicht funktionieren. Mein Traum wäre 50-50, aber das wird kurzfristig schwierig, denn es gibt aktuell nur 20 Prozent Investorinnen und 14 Prozent Gründerinnen. Das muss mehr werden, denn das ist ja Basis für alles Weitere", sagt Maschmeyer.

Nach den beiden "Ankerkraut"-Gründern, die in der vergangenen Staffel allerdings viele negative Reaktionen bekamen, ist Sarna Röser nun die dritte Gast-Investorin in "Die Höhle der Löwen". "Ich möchte dazu beitragen, junge Unternehmer in Deutschland sichtbarer zu machen, um noch mehr Menschen fürs Unternehmertum zu begeistern! Wichtig ist mir, Menschen mit einer unternehmerischen Vision zu ermutigen, ihre Idee voranzubringen, weiterzuentwickeln, dranzubleiben, ihre innovativen Produkte auf den Markt zu bringen – und sich dem Wettbewerb zu stellen", sagt sie. "Fakt ist: Mutige Unternehmer sind die Lebensversicherung und die Zukunft Deutschlands. Und wir brauchen mehr davon!"

<<< Alle Infos zur 11. "DHDL"-Staffel >>> Die 11. Staffel von "Die Höhle der Löwen" läuft ab dem 4. April immer montags um 20.15 Uhr bei VOX. Neben Sarna Röser sind die üblichen Löwen Carsten Maschmeyer, Judith Williams, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Georg Kofler, Nils Glagau und der frühere Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg dabei. Unter den Gründern, die sich und ihre Start-ups den Löwen präsentieren, ist auch Ex-Fußball-Star Michael Ballack.