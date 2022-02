"Let's Dance"-Kandidatin Caroline Bosbach: zwischen Politik und TV-Karriere

Ihr Vater ist einer der bekanntesten Politiker Deutschlands. Seine Tochter Caroline Bosbach würde gerne in seine Fußstapfen treten, schaut sich aber auch anderweitig um. Durch ihre "Let's Dance"-Teilnahme soll nun die TV-Karriere Schwung erhalten.

Ab dem 18. Februar beurteilt das altbekannte Jury-Trio aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez wieder einmal das Tanz-Talent der "Let's Dance"-Kandidaten. Die Tanzshow startet in die 15. Staffel. Eine der Kandidatinnen ist Caroline Bosbach. Wer die 32-jährige Nachwuchspolitikerin ist und was wir von ihr auf dem Tanzparkett erwarten können, erfahren sie in unserem Porträt.

Caroline Bosbach wurde am 27. November in Bergisch Gladbach als älteste von drei Töchtern des CDU-Politikers Wolfgang Bosbach geboren. Bereits während ihrer Schulzeit erreichte sie kleinere Bekanntheit als Model, zierte unter anderem das Cover der Michael-Wendler-Single "Nina".

Nach ihrem Schulabschluss entschied sich die heute 32-Jährige dazu, nach Berlin zu ziehen und dort Wirtschaftskommunikation an der Hochschule für Technik und Wirtschaft zu studieren. Während ihres Studiums arbeitete sie unter anderem als Barkeeperin. 2018 zog die Politiker-Tochter dann nach Frankfurt/Main und arbeitete dort als Moderatorin für Politik und Wirtschaftssendungen und bei einer PR-Agentur.

Politiker-Tochter startet im TV durch 2021 veröffentlichte sie ihr erstes Buch mit dem Titel: "Schwarz auf Grün – was die schweigende Mehrheit umtreibt. Für eine neue Politik in der Mitte." Die inzwischen selbst in die CDU eingetretene Rheinländerin breschreibt sich als "durch und durch konservativ".

Neben der Karriere als Politikerin zeigt Caroline Bosbach aber auch Interesse an der Unterhaltungsbranche, wie nicht nur ihre Teilnahme bei "Let's Dance" beweist. Ihren ersten TV-Auftritt hatte Bosbach 2018 neben ihrem Vater Wolfgang in der VOX-Sendung "7 Töchter".

Trennung wegen unterschiedlicher politischer Ansichten Besonders am Herzen liegt ihr dann aber doch die Politik, die sogar Einfluss auf ihr Privatleben hatte. Wegen unterschiedlicher politischer Ansichten ging sogar die Beziehung zu SPD-Politiker Oliver Strank in die Brüche. In einem Interview mit der "Augsburger Allgemeinen" sagte Bosbach dazu: "Natürlich war das nicht der einzige Grund. Aber wenn beide ehrgeizig sind und etwas erreichen wollen, dann funktioniert das nicht, wenn man in zwei verschiedenen Parteien engagiert ist". Über den aktuellen Beziehungsstatus der 32-Jährigen gibt es keine offiziellen Informationen.

Ob Moderatorin, Politikerin, Barkeeperin oder TV-Star: Caroline Bosbach ist ein Multi-Talent! Ob sie auch noch Talent auf dem Tanzparkett beweist, sehen wir am 18. Februar bei der Kennenlern-Folge der Tanzshow. "Das wird die Reise meines Lebens", sagt sie im RTL-Interview.