"Let's Dance"-Kandidatin Sarah Mangione: Von VW ins TV

Die 31-Jährige stand schon oft vor der Kamera, seien es Moderationsjobs oder Schauspielrollen. Jetzt erwartet Sarah Mangione aber eine ganz neue TV- Erfahrung: Sie tanzt in der 15. Staffel "Let's Dance" mit! Ab dem 18. Februar ist sie auf dem Tanzparkett der RTL-Show zu sehen. Doch wie tickt sie privat? Das erfahren Sie in unserem Porträt.

Geboren wurde Sarah Mangione als Tochter eines sizilianischen Vaters und einer deutschen Mutter in Wolfsburg. Nach ihrem Schulabschluss absolvierte sie eine Ausbildung zur Verfahrensmechanikerin bei Volkswagen. Außerdem ist sie Fan des VfL Wolfsburg.

Durch die Arbeit ihrer Mutter am Theater in Wolfsburg kam sie schon früh mit dem Theater und der Schauspielerei in Berührung und wusste schon früh: "Ich werden Schauspielerin!".

2015 absolvierte sie ein berufsbegleitendes Praktikum als Moderatorin und Redakteurin bei einem Wolfsburger Online-Sender. Daraufhin gab sie ihren Job bei Volkswagen auf und zog nach Köln, um wenig später bei der Fernsehproduktionsfirma "Brainpool" als Jungredakteurin anzufangen. Schnell konnte sie Jobs vor der Kamera ergattern, z.B. als Backstage-Moderatorin bei "Schlag den Raab" oder dem "Eurovision Song Contest – Vorentscheid". Nicht viel später moderierte die 31-jährige bereits ihr erstes eigenes Format. Gemeinsam mit Aaron Troschke stand sie 2016 für die Show "WOW of the Week" vor der Kamera.

2017 ergatterte Mangione dann ihre erste Schauspielrolle. Nach einer Episodenrolle bei "Unter uns" spielte sie in der RTL-Serie "Herz über Kopf" die 27-jährige Sonja Richter in insgesamt 113 Folgen. 2021 war sie außerdem im "Gute Zeiten – Schlechte Zeiten"-Spin-off "Nihat – Alles auf Anfang" in der Rolle der Liz zu sehen.

Ist Sarah Mangione in einer Beziehung? Über ihr Liebesleben ist nicht viel bekannt. Aber: Auf ihrem Instagram Account wirbt die 31-Jährige für Toleranz in Sachen Liebe. Sie unterstütze LGBTQ+ zu 100 Prozent, machte Mangione zuletzt in einer Instagram-Fragerunde klar. Ihre Botschaft: "Kiss whoever the fuck you want". Der "Bild" sagte sie 2021 über ihren Traumann: "Ich brauche wohl leider jemanden, der meinen dreckigen und doch eher sehr männlichen Humor versteht und im besten Fall sogar teilt."

Mit "Let's Dance“ wagt sich die 31-Jährige in für sie bisher unbekannte TV-Gewässer. "Damit hätte ich kleiner Körperklaus wohl selbst niemals gerechnet, aber ich freue mich wie ein Honigkuchenpferd auf diese bunte, wilde und aufregende Zeit", sagt Mangione. Erste Tanzerfahrung machte sie zuletzt bei den Dreharbeiten zu "Nihat – Alles auf Anfang", als sie eine Stripperin spielte. "Ich selber hätte mich auf die Rolle wahrscheinlich gar nicht beworben, da tanzen bis jetzt absolut nicht meine Stärke war. Aber genau das war am Ende dann das Schöne. Etwas völlig Neues für eine Rolle lernen zu müssen und nicht einfach nur einen fremden Text", sagte sie der "Bild".

Vor allem ihre Eltern freuen sich über Sarahs Teilnahme, denn die sind große "Let's Dance"-Fans. Wir sind in jedem Fall gespannt, wie sich die selbstbewusste Wahl-Kölnerin auf dem Tanz-Parkett anstellt.