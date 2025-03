Models geschockt: Klaas Heufer-Umlauf wird zum Friseur bei GNTM

Klaas Heufer-Umlauf wagt sich beim GNTM-Umstyling an die Schere. Der gelernte Friseur will zeigen, was er noch drauf hat. Doch ob Model-Mama Heidi Klum von seinen Friseur-Künsten überzeugt ist? ProSieben zeigt das Spektakel am Donnerstag.

Das gefürchtete Umstyling Als "Achterbahnfahrt der Gefühle" beschreibt ProSieben das alljährliche "Umstyling" bei "Germany's Next Topmodel", und das ist noch eine höfliche Untertreibung. Die Show-Produzenten wissen: Wer Nachwuchsmodels an den Rand des Nervenzusammenbruchs manövrieren will, macht das am effektivsten über eine radikale Typveränderung auf dem Friseurstuhl. Dort haben schon etliche GNTM-Anwärterinnen neben den langen Haaren ein paar Tränen verloren.

Dieses Jahr ist für besonderen Nervenkitzel gesorgt. Denn Heidi Klum hat sich prominente Unterstützung in die Show geholt. "Für deinen Haarschnitt bekommst du den besten und bekanntesten Friseur Deutschlands", sagt die Model-Mama laut Sender-Mitteilung in der am Donnerstag ausgestrahlten neuen GNTM-Folge.

Heidi Klum: "Er sagt, dass er ein guter Friseur ist, aber ich bin mir da nicht so sicher" Wen sie meint? Klaas Heufer-Umlauf! Der ist in erster Linie Entertainer und Moderator und nur in zweiter Instanz vom Fach. "Ich habe Friseur gelernt, aber nie wieder professionell gemacht", offenbart er den Mädchen. "Damenhaarschnitte konnte ich nie so richtig supergut. Aber ich meine, wir wollen ja was ändern. Das schaffe ich!" Heidi Klum reagiert skeptisch: "Ich glaube er sagt, dass er ein guter Friseur ist, aber ich bin mir da nicht so sicher."

Greift Klaas Heufer-Umlauf wirklich zur Schere? ProSieben-Zuschauerinnen und -Zuschauer sehen die Auflösung am Donnerstag, 6. März, 20.15 Uhr. Dann machen sie auch Bekanntschaft einer Hairstylistin, die anders als der ProSieben-Entertainer als Koryphäe an der Schere gilt: Wendy Iles arbeitete bereits für Jennifer Lopez und Keira Knightley. Kandidatin Zoe (19) hat sich ihren schlimmsten Albtraum schon ausgemalt: "Das Schlimmste wäre eine Glatze."

