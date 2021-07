Oliver Pocher beleidigt bei "Verstehen Sie Spaß?" falsche Influencerin

Oliver Pocher und die Influencer: Daraus wird wohl keine Freundschaft mehr. Selbst, wenn angeblich die neue Freundin des Schwagers so ihr Geld verdient ...

Moderator und Comedian Oliver Pocher ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Dies wird in erster Linie jenen Influencern zum Verhängnis, die Pocher in seiner Social-Media-Rubrik "Bildschirmkontrolle" aufs Korn nimmt – freundlich ausgedrückt. Viel mehr arbeitet er sich, zuweilen unter der Gürtellinie, an ihren vermeintlich belanglosen Postings oder ihrer aus seiner Sicht verfehlten Vorbildfunktion ab.