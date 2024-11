Rivalinnen treffen aufeinander: Iris Klein und Yvonne Woelke bei "Promis unter Palmen"

Die Dreharbeiten für die SAT.1-Show "Promis unter Palmen" laufen aktuell auf Hochtouren. Im Frühjahr 2025 können die Zuschauer bei RTL verfolgen, was sich am thailändischen Strand abgespielt hat. Besonders zwei Kandidatinnen sorgen für Furore. Die Rivalinnen Iris Klein und Yvonne Woelke werden an der Show teilnehmen. Damit geht ihr Streit wohl in die nächste Runde.