"Schlagerboom Open Air 2025": Das sind die Gäste bei Florian Silbereisen

Party-Sause mit tollen Gästen

Wenn Florian Silbereisen zum großen „Schlagerboom Open Air“ lädt, sind stets hochkarätige Stars mit von der Partie. So auch in diesem Jahr. Bestätigt wurde bereits, dass kein geringerer als Ex „Modern Talking“ Star Thomas Anders dabei sein wird. Das machte Florian Silbereisen selbst in der NDR-Sendung „Das!“, in der auch Anders zu Gast war, offiziell. Begeistert verkündete Silbereisen in seine Richtung, dass er sich darauf freue, Anders schnellstmöglich wiederzusehen, „[…] spätestens dann beim ´Schlagerboom Open Air´ in Kitzbühel, wenn wir dann wieder gemeinsam auf der Bühne stehen dürfen.“ Neben Thomas Anders ist auch bekannt, dass der österreichische Sänger und Fernsehmoderator Andy Borg zu Gast sein wird. Ebenso wurde ein weiterer Stargast bekannt, der dafür wohl extra einen Auftritt in einer anderen Show abgesagt hat…