The Masked Singer 2021: Wer ist das Stinktier?

Was für ein Eleganz! Das Stinktier von "The Masked Singer" ist ein echter Hingucker. Doch wer könnte unter dem Kostüm stecken?

"Am schwierigsten war es, die gigantische Haarpracht des Stinktiers in die richtige Form zu bringen und so zu festigen, dass die Frisur bestehen bleibt, selbst bei Bewegung. Das war ein Kampf gegen die Schwerkraft, denn die langen Haare sind echt schwer", sagt Maskenbauerin Marianne Meinl.