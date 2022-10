The Masked Singer 2022: Wer ist raus? Wer steckte unter der Maske?

Welche Promis verbergen sich diesmal unter den Kostümen? In diesem Herbst läuft bereits die siebte Staffel von "The Masked Singer". Hier erfahren Sie alles über die Sendung.

Folge für Folge: Wer ist raus? Folge 4: Stefanie Kloß und Giovanni Zarrella sehen an der Seite von Ruth Moschner drei Duelle der verbliebenen sechs Sänger. Dabei setzen sich der Maulwurf gegen Rosty (ehemals No Name), die Zahnfee gegen Black Mamba und der Werwolf im Zweikampf der Schlechtgelaunten gegen Goldi durch. Die drei Verlierer müssen also zittern. Black Mamba bekommt am wenigsten Stimmen und wird auf der Bühne demaskiert. Soap-Darsteller Felix von Jascheroff steckt unter der Maske, was für Zuschauer und GZSZ-Fan Stefanie Kloß keine große Überraschung ist.

Folge 3: Ruth Moschner bekommt im Rateteam diemal Unterstützung von Yvonne Catterfeld und Ross Anthony. Das Trio sieht, wie No Name getaufet wird und von nun an Rosty heißt. Außerdem werden sie Zeuge, wie die Pfeife demaskiert wird. Unter der Maske steckt der frühere GNTM-Juror Thomas Hayo. Mehr über Folge drei und die Gerüchte zu den maskierten Sängern lesen Sie in unserer Zusammenfassung.

Folge 2: Nach dem Aus des Brokkolis sind noch acht Sänger im Rennen. Während Black Mamba, Goldi, Maulwurf und Werwolf direkt weiterkommen, müssen Walross, No Name, Zahnfee und Pfeife zittern. Am wenigsten kann diesmal das Walross Waltraud die Zuschauer. Damit ist die nächste weibliche Sängerin raus. Unter der Maske steckt Jutta Speidel. Absolut niemand hatte die bekannte Schauspielerin auf dem Zettel. Lesen Sie hier die Zusammenfassung der Folge.

Folge 1: ProSieben lüftet die letzten Geheimnisse und stellt neben den im Vorfeld bekannten vier Masken die fehlenden fünf vor. Neben Brokkoli, No Name, Walross und Pfeife sind noch Black Mamba, Goldi, Werwolf, Maulwurf und Zahnfee dabei. In drei Dreierunden treten die Masken an. Am wenigsten können dabei Brokkoli, Walross und Goldi die Zuschauer überzeugen. Sie müssen am Ende der ersten Show zittern. Es trifft den Brokkoli. Und wer verbirgt sich unter der Maske? RTL-Moderatorin Katja Burkard!

"The Masked Singer" – Start und Sendetermine Die siebte Staffel der Musikshow läuft ab dem 1. Oktober immer samstags um 20.15 Uhr. Wie immer sendet ProSieben das Format live. Das unterscheidet die deutsche Variante von anderen "The Masked Singer"-Ausgaben im Ausland. Die Staffel geht über sechs Folgen, das Finale steigt am 5. November.

Folge 1: Samstag, 1. Oktober, 20.15 Uhr bei ProSieben

Folge 2: Samstag, 8. Oktober, 20.15 Uhr bei ProSieben

Folge 3: Samstag, 15. Oktober, 20.15 Uhr bei ProSieben

Folge 4: Samstag, 22. Oktober, 20.15 Uhr bei ProSieben

Folge 5: Samstag, 29. Oktobber, 20.15 Uhr bei ProSieben

Folge 6 – Finale: Samstag, 5. November, 20.15 Uhr bei ProSieben Welche Kostüme und Masken sind in Staffel 7 dabei? Der Brokkoli -> Katja Burkard

Das Walross -> Jutta Speidel

Die Pfeife -> Thomas Hayo

Black Mamba -> Felix von Jascheroff

No Name

Der Maulwurf



Der Werwolf

Goldi

Die Zahnfee Vor dem Start der Show waren diesmal nur vier Masken bekannt. Die weiteren Masken wurden erst in der ersten Sendung vorgestellt. Bilder der Kostüme sehen Sie auch in unserer Bildergalerie.

Wer sitzt im Rateteam? Hier gibt es eine große Veränderung: Nur noch Ruth Moschner ist festes Mitglied im Ratepanel. In jeder Show bekommt sie Unterstüztung durch zwei Gast-Promis. In der ersten Folge werden das Linda Zervakis und Smudo sein.

Was ist sonst noch neu? Zum ersten Mal wird es bei "The Masked Singer" gemeinsame Auftritt der Masken geben. Wie genau diese Inszenierungen aussehen, hält ProSieben noch geheim.

Wer moderiert die 7. Staffel? Matthias Opdenhövel präsentiert erneut die Auftritte der maskierten Sänger und führt durch die Show. Er ist einer der wenigen, denen die wahre Identität der Künstler bekannt ist.

Wer sind die "Masked Singer"-Sieger? Bislang wurden sechs Staffeln der Show ausgestrahlt. Jedes Mal holte sich ein Profisänger oder eine Profisängerin den Sieg. Ein Zeichen, dass die Zuschauer offenbar doch mehr auf Stimme als auf Gesamtperformance achten. Alle Sieger sehen Sie in unserer Fotogalerie auch nochmal im Bild.

Staffel 1: Max Mutzke als Astronaut

Staffel 2: Tom Beck als Faultier

Staffel 3: Sarah Lombardi als Skelett

Staffel 4: Sasha als Dinosaurier

Staffel 5: Alexander Klaws als Mülli Müller

Staffel 6: Ella Endlich als Zebra