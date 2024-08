Überraschender Abschied im "Tatort" Münster: TV-Liebling verlässt den Krimi!

Seit in Münster TV-Verbrecher gejagt werden, ist Großmann mit von der Partie. Bereits im ersten Fall von Thiel und Boerne, "Der dunkle Fleck" (2002), spielte sie deren grummelige Chefin. Nur in einer Episode war die Schauspielerin mit der markanten Reibeisenstimme seither nicht im Bild zu sehen: in "Eine Leiche zu viel" (2004).

Aktuell befindet sich die ARD-Krimireihe in der Sommerpause. Ein wenig müssen sich "Tatort"-Fans auch noch gedulden. Erst am Sonntag, 15. September, dürfen die Zuschauerinnen und Zuschauer wieder in einem neuen Fall vor dem Bildschirm miträtseln. Dann taucht das Wiener Gespann Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) im "Tatort: Deine Mutter" in die hiesige HipHop-Szene ein. Dort wollen sie den Tod des aufstrebenden Wiener Rappers "Ted Candy" (Aleksandar Simonovski aka "Yugo") aufklären. Der nächste Krimi aus Münster ist noch nicht terminiert, die Folge "Man stirbt nur zweimal" soll aber im vierten Quartal 2024 laufen.