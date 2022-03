Wer ist Galax'Sis bei The Masked Singer 2022?

Eine Sängerin wie vom anderen Stern: Galax'Sis mischt die sechste "The Masked Singer"-Staffel auf. Es darf fleißig gerätselt werden, wer sich unter dem Kostüm verbirgt.

Das Kostüm besteht aus 50 Styroporblöcken, die einzeln ausgeschnitten und mit heißem Draht bearbeitet wurden, um den außerirdischen Look zu kreieren. "Galax'Sis entspringt unseren eigenen Design-Entwürfen und besteht aus mehreren Einzelteilen. Die größte Herausforderung bestand darin, die Einzelteile aufeinander abzustimmen und stimmige Übergänge zu schaffen", erklärt Maskenbauerin Marianne Meinl.

Ein Meteorit vom Planeten "Floristika Neun" ist in ein Gewächshaus auf der Erde aufgeschlage. Aus diesem Stein wächst Galax'Sis nun heraus. Soweit die Beschreibung der Figur. Ob darin schon ein Hinweis steckt? Im Einspieler rast das Wesen mit einer Geschwindigkeit von 42.195 km/h auf die Erde zu. Zudem auffällig: Die Sängerin wird von zwei Tänzern an ihren Tentakeln auf die Bühne geführt. Ein Hinweis darauf, dass sie womöglich eine Einschränkung hat?

In der ProSieben-App stehen zwei Namen ganz hoch im Kurs: Die blinde Sängerin Joana Zimmer führt vor "Die Höhle der Löwen"-Investorin Judith Williams .

Was sagt das Rateteam?

Ruth Moschner denkt an eine Sportlerin und nennt Weitspringern Malaika Mihambo, bezweifelt aber, dass die so gut singen kann. Ralf Schmitz ist bei Linda Zervakis. Rea Garvey tippt auf Judith Williams – auch wenn ihm der Name zunächst nicht einfällt.