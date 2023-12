Promi Weihnacht: Das machen die Stars in der besinnlichen Zeit

So begehen Stars wie Bülent Ceylan und Kathy Kelly die besinnlichen Feier- und Festtage daheim.

Roland Kaiser (Sänger) Wir verbringen die gemeinsame Zeit an Weihnachten gemütlich im Kreis der Familie. Ich singe da jetzt unter dem Weihnachtsbaum keines meiner Lieder, ich möchte meine Familie da auch nicht stören (lacht). Bei uns geht es meist ganz ohne Musik zu, ich genieße die Pause auch einmal. Was die Geschenke anbelangt, plane ich gerne im Voraus. Zu Essen gibt es bei uns an Heiligabend ganz unspektakulär Kartoffelsalat mit Würstchen. Das hat Tradition, das hat schon meine Mutter so gemacht. Damit sie mehr Zeit für andere Sachen hatte.



Luise Bähr (Schauspielerin) Wir gehen am Weihnachtsmorgen immer in den Zoo und wünschen den Tieren fröhliche Weihnachten. Ich bin in einem Haus mit mehreren Familien aufgewachsen, und wir treffen uns heute noch, mit Freunden und Familie, mittlerweile in der dritten Generation, und der Vormittag verfliegt für alle im Nu. Jetzt, wo ich selbst Mutter bin, kann ich sehr gut verstehen, warum meine Eltern auf die Idee kamen (lacht). Ich sage nur: „Mama, wie lange dauert es denn noch?“



Pete Lincoln (Sänger: Smokie/Frontm3n) Ich freue mich nach der aktuellen Tour darauf, Weihnachten daheim zu verbringen. In meinem Fall ist das die zerklüftete Küste Northumberlands. Dort warten lange Spaziergänge mit meiner Frau, den Enkelkindern und unserem Hund am wundervollen, meilenlangen Strand.



Dani Klein (Sängerin: Vaya Con Dios) Ich verbringe Weihnachten gerne zu Hause im Pyjama mit meinen Hunden. Ich mache nichts Besonderes, manchmal schaue ich fern, aber meine Gedanken sind bei all den Menschen, die sich unter Druck gesetzt fühlen, Weihnachten zu einem Fest zu machen und nicht das Geld dafür haben, sowie bei denen, die keine Familie haben. In meiner Familie feierten wir Weihnachten am Heiligabend mit Hummer und Austern und beschenkten uns zu Silvester gegenseitig.



Monica Meier-Ivancan (Model/Autorin) Wir haben, seit wir Kinder haben, jedes Jahr dasselbe Ritual. Wir feiern Heiligabend bei uns mit meinen Schwiegereltern. Es gibt Fondue mit vielen Variationen. Am nächsten Tag geht es zu meinen Eltern. Dort treffen wir meine Geschwister, und nach dem Weihnachtsessen gehen wir zusammen zum Welt-Weihnachtszirkus in Stuttgart. Einfach wunderschön.



Bülent Ceylan (Comedian) Ich liebe Weihnachten. Weihnachten ist für mich als Christ natürlich ein ganz besonderes Fest. Es ist einfach wunderschön, für unsere Kinder natürlich noch viel mehr. Weihnachten ist für uns wirklich ein großes Familienfest, bei dem wirklich alle zusammenkommen.



Heinz Rudolf Kunze (Sänger) Wir sind eine Patchwork-Familie und feiern im großen Kreis mit den Kindern und Enkeln. Ich habe Weihnachten ehrlich gesagt noch nie leiden können, gebe mir so aber große Mühe, dass meine Familie das nicht merkt und der Weihnachtsmann stolz auf mich ist :-)



Kathy Kelly (Sängerin) Ich werde dieses Jahr zunächst nach Irland und anschließend in die USA fliegen, um viel Zeit mit der Familie zu verbringen. Dort gibt es gemäß der Landestraditionen Truthahn. Weihnachten versuche ich aber auch, mit vielen Leuten spontan zusammenzukommen und zu feiern. Früher sind wir immer von Haus zu Haus durch die Straßen gezogen und haben für andere Menschen gespielt. Musik spielt immer eine große Rolle für mich.