| Außer Kontrolle

"Abhängig!" – die Themenwoche auf 3sat

Manchmal geht es ganz schnell. Aus einem Glas Wein am Wochenende werden zwei Gläser, dann drei und irgendwann hat man die Kontrolle verloren. Der Übergang von Gewohnheit zur Sucht ist fließend. Was Sucht bedeutet und wie man sich aus ihr befreien kann – damit beschäftigt sich 3sat vom 19. bis 23. Juni in der Themenwoche "Abhängig!".

Am 22. Juni (20.15 Uhr, 3sat) geht es beispielsweise um das Thema "Die Anti-Sucht-Pille". Die Dokumentation stellt ein Medikament vor, das bei der Bekämpfung von Alkoholsucht helfen könnte.

Die Sucht, ständig auf sein Handy schauen zu müssen, steht am 23. Juni (20.15 Uhr, ARD/SWR) im Mittelpunkt: "Smartphone – Wie ein kleines Ding uns im Griff hat". Das gesamte Programm der Themenwoche können Sie unter www.3sat.de/programm im Internet finden.