| Zum Start der zweiten Staffel

Sarah Lombardi moderiert "Curvy Supermodel"-Magazin

Wenn RTL II ab dem 17. Juni ein neues "Curvy Supermodel" sucht, ist auch Sarah Lombardi mit dabei. Die 24-Jährige präsentiert eine Magazin-Ausgabe, die unmittelbar nach den neuen Folgen der zweiten Staffel ausgestrahlt wird und die Einblicke in das Leben der Kandidatinnen auf ihrem Weg in das Modelbusiness geben soll.

Lombardi werde den Modelnachwuchs in drei Episoden "durch alle Höhen und Tiefen" begleiten, teilt RTL II mit. Darüber hinaus seien in dem Magazin Erfahrungsberichte von ehemaligen Kandidatinnen zu sehen, die mittlerweile erfolgreich als Curvy Model arbeiten.

Vierköpfige Jury

Die zweite Staffel von "Curvy Supermodel – Echt. Schön. Kurvig" startet am 17. Juni auf RTL II. In der Jury sitzen Modelagent Peyman Amin, Moderatorin und Model Jana Ina Zarrella, Choreograf Carlo Castro sowie Angelina Kirsch, die selbst erfolgreich als Curvy Model arbeitet und zuletzt in der RTL-Show "Let's Dance" den dritten Platz belegte.

Die Siegerin der zweiten Staffel darf sich über einen Modelvertrag sowie über eine Kampagne für ein Modelabel freuen. Gewinnerin der ersten Staffel wurde Céline Denefleh.