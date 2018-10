Thriller kommt im November

Privatsphäre ist von nun an Geschichte: Was passiert, wenn alle Smartphones gehackt werden und plötzlich sämtliche Inhalte im Netz zu finden sind? Das zeigt der außergewöhnliche Thriller "Assassination Nation", zu dem es nun den ersten deutschen Trailer gibt, eindrucksvoll und ziemlich beängstigend.

Die Teenager-Freundinnen Sarah, Lily, Bex und Em leben in der kleinen Stadt Salem. Highschool, Partys und erste Liebe gehören genauso zum Alltag wie Smartphones, Selfies und Snaps. Doch dann gelangen private Fotos und Nachrichten der Bürger ins Netz, die Stadt verfällt in Anarchie und Chaos. Zu allem Überfluss wird Lily für den Hack verantwortlich gemacht – und das aufgebrachte Volk wendet sich gegen sie ...

"Assassination Nation" wartet nicht nur mit Spannung und Action auf, auch ein hochkarätiger Cast hat sich in Salem versammelt: Suki Waterhouse, Bella Thorne sowie Bill Skarsgård hat Regisseur Sam Levinson vor der Kamera versammelt. Der Thriller findet hierzulande am 15. November den Weg in die Kinos.

Quelle: teleschau – der Mediendienst