| Nach Aus bei "Bachelorette"

Kaum raus bei der "Bachelorette" hat sich für vier weitere Kandidaten der aktuellen Staffel schon eine neue Aufgabe gefunden: Sie sind im Herbst bei "Bachelor in Paradise" dabei.

Alex Hindersmann dürfte bei RTL mittlerweile schon kurz vor einer Festanstellung stehen. 2018 eroberte er das Herz von "Bachelorette" Nadine Klein. Die Beziehung hielt allerdings nicht allzu lange, also wagte er 2019 einen neuen Versuch. Gerda Lewis schenkt dem Nachrücker aber wenig Beachtung. Alex, hauptberuflich Personal Trainer aus Gammelby, zog die Konsequenzen und verabschiedete sich in Folge 5 freiwillig.

Bei Oggy Baam, Daniel Chytra und Andreas Ongemach kann von freiwillig keine Rede sein. Sie bekamen in der fünften Folge keine Rose von Gerda. Dabei hatte sich Oggy extra für Gerda den Vollbart gestutzt und eine Glatze rasiert. Es half alles nichts. Auch der Österreicher Daniel nervte Gerda mit seiner aufdringlichen Verknalltheit und musste gehen. Andreas Ongemach bekam in fünf Folgen nicht mal ein Einzeldate.

Im Paradies soll nun alles besser werden. Denn dort sind die vier ab Herbst als Teilnehmer von "Bachelor in Paradise" dabei. Insgesamt 32 Kandidaten der RTL-Datingshow stehen mittlerweile fest. Aus der aktuellen "Bachelorette"-Staffel ist auch noch "Content Manager" Sebastian Mansla mit von der Partie, der von Gerda direkt am ersten Abend nach Hause geschickt wurde, weil er mal was mit ihrer Freundin hatte.

Auch zahlreiche Single-Frauen aus der diesjährigen "Bachelor"-Staffel mit Andrej Mangold sind am Start. Diese 32 Kandidatinnen und Kandidaten sind von RTL offiziell bestätgt:

Ernestine Palmert ("Bachelor" 2019)

Jade Übach ("Bachelor" 2019)

Carina Spack ("Bachelor" 2018, "Bachelor in Paradise" 2018)

Michelle Schellhaas ("Bachelor" 2018)

Meike Emonts ("Bachelor" 2018)

Natalie Stommel ("Bachelor" 2013)

Sebastian Mansla ("Bachelorette" 2019)

Filip Pavlovic ("Bachelorette" 2018)

Sören Altmann ("Bachelorette" 2018)

Rafi Rachek ("Bachelorette" 2018)

Alex Hindersmann ("Bachelorette" 2018 und 2019)

Daniel Chytra ("Bachelorette" 2019)

Eddy Mock ("Bachelorette" 2018)

Michael Böhm ("Bachelorette" 2017)

Andreas Ongemach ("Bachelorette" 2019)

Oggy Baam ("Bachelorette" 2019)

Marco Cerullo ("Bachelorette" 2017)

Aurelio Savina ("Bachelorette" 2014, "Dschungelcamp" 2015)

Michi Bauer ("Bachelorette" 2017)

Cornelis Steiner ("Bachelorette" 2014)

Christian Rauch ("Bachelorette" 2014, "Bachelor in Paradise" 2018)

Isabell Bernsee ("Bachelor" 2019)

Sarah Gering ("Bachelor" 2013)

Julia Prokopy ("Bachelor" 2017)

Kimberly Schulz ("Bachelor" 2019)

Janine Christin Wallat ("Bachelor" 2018)

Samantha Justus ("Bachelor" 2015)

Stefanie Gebhardt ("Bachelor" 2019)

Christina Grass ("Bachelor" 2019)

Janina Celine Jahn ("Bachelor" 2018)

Amelie Sperlich ("Bachelor" 2018)

Cara Suckert ("Bachelor" 2017)

Bilder der Kandidaten sehen Sie hier.