Für Pornhub

Von teleschau

US-Schauspielerin Bella Thorne gibt ihr Regiedebüt – und das mit einem ganz besonders aufreizenden Film: Die 21-Jährige inszenierte für das Portal Pornhub tatsächlich einen Pornofilm.

Eigentlich wollte Bella Thorne ihr Regiedebüt in Form eines Weihnachts-Horrorfilms geben. Daraus wurde nichts – doch das Genre bleibt aufregend: Die 21-jährige Schauspielerin inszenierte nun einen waschechten Porno. Produziert wurde der Erotikfilm unter dem Titel "Her & Him" für das Pornoportal Pornhub, wie das Unternehmen auf YouTube mitteilte.

In einem Behind-the-Scenes-Trailer sagt Thorne: "Ich dachte über die Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau nach, über ihren Kampf um Dominanz. Denn diesen kann man auf vieles in unserer Welt übertragen, nicht nur auf etwas Sexuelles". Der Film der ehemaligen Disney-Darstellerin handelt von einem Paar, dessen sexuelles Aufeinandertreffen völlig außer Kontrolle gerät.

Thorne drehte ihr Regiedebüt im Rahmen der "Visionaries Director's Series". Premiere feiern soll "Her & Him" beim 26. Internationalen Filmfest Oldenburg (11. bis 15. September), danach wird der Film auf Pornhub abrufbar sein.

Quelle: teleschau – der Mediendienst