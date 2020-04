Landwirt wieder Single

Bauer Jürgen ist auf den Hund gekommen – und das war gar nicht nach seinem Geschmack: Wegen der acht Hunde seiner Freundin Corinne trennte sich der "Bauer sucht Frau"-Kandidat wieder.

Optisch war es Corinne, die bei "Bauer sucht Frau" (RTL) die rosarote Brille trug. Gefühlsmäßig war aber Bauer Jürgen (64) geblendet. Der Thüringer verliebte sich Hals über Kopf in die in Belgien lebende 62-Jährige, die er nach den Dreharbeiten zu "Bauer sucht Frau" kennengelernt hatte. In der Staffel selbst hatte er noch mit Kerstin angebandelt, aber diese Beziehung hielt nicht lange Mit Corinne schien er nun sein großes Glück gefunden zu haben: "Ich bin praktisch neu verliebt! Sie ist eine attraktive Frau, sehr flott und kann auch noch gut kochen!" Und – wie schön – die Liebe war auch auf der "Gegenseite" entflammt: "Es hat mich ganz schlimm erwischt. Ich denke morgens wenn ich aufwache an Jürgen und abends, wenn ich ins Bett gehe."

Aber: In den Zeiten dazwischen spielen nicht Jürgen, sondern Corinnes acht (!) Hunde die Hauptrolle in ihrem Leben. Und in ihrem Herzen: "Meine Hunde bedeuten mir sehr viel. Die haben mir immer sehr geholfen! Ich könnte mir kein Leben ohne Hunde vorstellen..." Das aber, ein Leben mit zumindest ein paar weniger Hunden, erwartete der Bauer.

Am Ende wurde Corinnes "tierische" Liebe zur unüberwindbaren Hürde für die menschliche, wie sich bei der Ostermontags-Sendung von "Bauer sucht Frau" zeigte, bei der geprüft wurde, wie sich die bäuerlichen Beziehungen entwickelten. Obwohl sich Jürgen Mühe gab und sogar einen Mops badete, gab er auf und zog Reißleine statt Hundeleine: "Sie ist eine tolle Frau, das war aber zu viel für mich. Das wäre mit den Hunden hier nicht gegangen. Da habe ich keine Zukunft gesehen. Es ist besser so." So wuseln Corinnes wahre Lieben weiter um sie herum – und Bauer Jürgen heult einsam den Mond an.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH