"Big Countdown" mit Annemarie Carpendale

Die größten Live-Momente: Klopp, Baumgartner und Kanye West

Von Andreas Schöttl

So richtig gut ist es für Annemarie Carpendale noch nicht gelaufen. Ihre Show-Versuche mit der Abzähl- und Rückblicksreihe "Big Countdown" waren bislang kein durchschlagender Erfolg. Nun ein erneuter Versuch zurück in eine Vergangenheit.

Carpendale listet zum Auftakt einer neuen kleinen Staffel mit drei Ausgaben "Die größten Live-Momente" auf. Um Musik soll es dabei unter anderem gehen. Mit dabei ist das legendäre Live-Aid-Konzert von 1985 mit einem überragenden Freddie Mercury von Queen. Zudem soll beantwortet werden, warum Rapper Kanye West die stets so unschuldig wirkende Superstar-Sängerin Taylor Swift bei den Grammys disste.

Trainer-Zampano Jürgen Klopp wird auch noch mal gehuldigt. Er weinte 2015, als er Borussia Dortmund verlassen musste. Und Carpendale zeigt noch einmal einen Sprung für die Ewigkeit. Felix Baumgartner stürzte sich am 14. Oktober 2012 aus der Stratosphäre. 38.969 Meter fiel der streitbare Österreicher in Richtung Erdoberfläche. Die Kameras waren damals direkt dabei und bezeugten einen unfassbaren Weltrekord. Die Bilder sind auch in der Wiederholung noch so spektakulär, dass man aus dem Staunen nicht herauskommt.

Quelle: teleschau – der Mediendienst