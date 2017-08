| Neue Serie mit Jon Bernthal

Netflix zeigt ersten Trailer zu "Marvel's The Punisher"

Das sieht düster aus: Noch in diesem Jahr startet die neue Serie "Marvel's The Punisher" auf Netflix und ein erster Trailer zeigt einen äußerst wütenden wie auch entschlossenen Jon Bernthal als Frank Castle.

Wenn es jemanden gibt, dem man nachts wohl kaum in einer dunklen Ecke begegnen möchte, dann gehört wohl auch Frank Castle (gespielt von "The Walking Dead"-Star Jon Bernthal) dazu. Als "The Punisher" hämmert er im ersten Trailer zur neuen Netflix-Serie sein Totenkopf-Symbol in den Boden und spricht über die Vergangenheit, die mehr sei, als nur Erinnerungen. "Sie ist der Teufel, an den man seine Seele verkauf hat", sagt er. Und: "Er wird kommen. Er kommt, um sie einzufordern."

Einzelheiten zur konkreten Handlung sind derweil ebensowenig bekannt wie ein genaues Startdatum. Vieles spricht jedoch dafür, dass es um die Vorgeschichte des "Punishers" gehen wird, der bereits in der zweiten Staffel von "Daredevil" Rache für die Auslöschung seiner Familie genommen hat.

Zum Cast gehören neben Jon Bernthal zudem Deborah Ann Woll (u.a. "Marvel's The Defenders") sowie Ben Barnes ("Westworld") und Ebon Moss-Bachrach ("Girls").