| Am Samstag und Sonntag

Von Antje Rehse

Die Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga finden am Wochenende ohne Zuschauer in den Stadien statt. Pay-TV-Sender Sky setzt ein Zeichen und zeigt zumindest die Konferenzen für alle frei empfangbar bei Sky Sport News HD.

Das teilte Sky am Donnerstagmorgen mit. Die Bundesliga-Konferenz läuft am Samstag ab 14 Uhr bei "SSNHD", Anpfiff der Spiele ist um 15.30 Uhr. Am Sonntag wird die Konferenz in der 2. Bundesliga ab 13 Uhr ausgestrahlt, die Spiele beginnen um 13.30 Uhr. Sky stellt die Aktion unter den Slogan "Zeit zusammenzustehen".

"Wir bei Sky glauben fest an die Kraft des Sports, die Menschen zusammenbringt – auch wenn sie getrennt sind. Für uns ist es selbstverständlich, unseren Teil dazu beizutragen, indem wir diese Spiele mit allen teilen, sodass möglichst viele Fußballfans die Bundesliga live erleben können", Devesh Raj, Voritzender der Geschäftsführung bei Sky Deutschland. Darüber hinaus werde, so heißt es in einer Pressemeldung von Sky, an weiteren Angeboten für die laufende Saison gearbeitet.

Die Bundesliga-Konferenz am Samstag umfasst folgende Spiele:

Borussia Dortmund - FC Schalke 04

RB Leipzig - SC Freiburg

TSG Hoffenheim - Hertha BSC

1. FC Köln - 1. FC Mainz 05

In der 2. Bundesliga am Sonntag sind diese Spiele in der Konferenz:

Hannover 96 - Dynamo Dresden

FC St. Pauli - 1. FC Nürnberg

SV Wehen Wiesbaden - VfB Stuttgart

Als bekannt wurde, dass wegen der Ausbreitung des Coronavirus Geisterspiele stattfinden, waren Forderungen laut geworden, die Spiele müssten im Free-TV laufen, damit weniger Leute in die Kneipen strömen. Die Konferenz für alle frei empfangbar zu machen, ist nun ein guter Kompromiss. Die Regelung gilt zunächst für die kommenden beiden Spieltage.

So empfangen Sie Sky Sport News HD

Für Sky-Kunden ist der Sender auf den Senderplätzen 200 (Frequenz für HD) und 250 (SD) zu finden. Für Zuschauer, die keine Sky Kunden sind, hängen die Empfangsdetails laut Sky vom konkreten Gerät ab. Viele neuere Geräte führen automatische Sendersuchläufe aus.

Hier ein Überblick über die Kanalbelegung:

Tele­kom, 1&1 IPTV

Sky Sport News HD: 452

Sky Sport News SD: 52

Uni­ty­media (Horizon)

Sky Sport News HD: 99

Sky Sport News SD: 299

Voda­fone Kabel Deutsch­land

Sky Sport News HD: 970

Sky Sport News SD: 984

Voda­fone IPTV

Sky Sport News HD: 250

Sky Sport News SD: 276

Tele­co­lum­bus