"Der Bachelor – Das große Jubiläum"

Von Rupert Sommer

Gerade ist die zehnte "Bachelor"-Staffel zu Ende gegangen. Zeit für RTL, nochmal die vermeintlichen Höhepunkte der Datingshow aus den Archiven hervorzukramen.

Seit im November 2003 die erste "Der Bachelor"-Staffel auf Zuschauerfang ging, reißt der Unmut über die sehr direkte Brautschau-Reihe nicht ab. Kritiker spießen immer wieder mit spitzer Feder das reaktionär-devote, scheinbar völlig aus der Zeit gefallenene Frauenbild auf. Entrüstete Politiker wie die einstige SPD-Bundestagsabgeordnete Sabine Bätzing fühlten sich an einen "Kamelhandel" erinnert. Und doch blieb immer das sündige Vergnügen und der Reiz des Verbotenen. Die Rosenverteiler-Reihe ist eines der wichtigsten Erfolgsformate des Senders. Und das feiert RTL nun mit der Rückschau-Sendung "Der Bachelor – Das große Jubiläum" gebührend.

Dafür haben die Verantwortlichen mit sicherem Blick für Herzschlag-, Tränen-, aber auch Aufreger- und sogar Skandal-Momente ein Best of aus allen bisherigen Sendungen zusammengeschnitten. Nicht nur aus der jüngsten, zehnten Staffel, die exakt eine Woche zuvor zu Ende ging. Es wird auch ein Wiedersehen geben mit den beliebten Reizfiguren der Reihe von Marcel Maderitsch über Paul Janke bis zum aktuellen "Bachelor" Sebastian Preuss.

Man hört in dieser Sendung noch einmal von frivolen Avancen, zärtlichen Übergriffen und harschen Reaktionen wie einer schallenden Ohrfeige. Was nämlich für viele treue Fans auch zum "Bachelor" gehört, ist nicht nur das schlechte Gewissen, sondern immer auch die hemmungslose Freude am Fremdschämen. Eine sinnliche Erfahrung ist diese Reihe also bei aller Kritik allemal.

Der Bachelor – Das große Jubiläum – Mi. 11.03. – RTL: 20.15 Uhr

