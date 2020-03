Schauspielerin

Ein gutes halbes Jahr nach der Geburt ihres Sohnes haben sich Schauspielerin Wolke Hegenbarth und ihr Freund Oliver Vaid verlobt.

Der Post bei Instagram spricht Bände: Sonnenschein, ein strahlendes Lachen, ein glitzernder Ring am Finger sowie die Hashtags #isaidyes (ich habe ja gesagt) und #nowordsneeded (keine Worte nötig). Schauspielerin Wolke Hegenbarth und ihr Freund Oliver Vaid sind frisch verlobt. Um die Hand hielt der Bräutigam in spe offenbar im Botanischen Garten Kirstenbosch im südafrikanischen Kapstadt an. Seit mehr als vier Jahren sind die beiden ein Paar.

Auf dem zweiten Bild ist das glückliche Paar mit einem Baby-Füßchen zu sehen. Es sind die Zehen des kleinen Avi, der bereits im September 2019 zur Welt kam.

Wolke Hegenbarth, die im Mai ihren 40. Geburtstag feiert, wird damit zum zweiten Mal den Bund der Ehe eingehen: Von 2002 bis 2012 war sie mit dem Südafrikaner Justin Bryan verheiratet.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH