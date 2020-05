| Partien im Free-TV

Beide Halbfinal-Partien im DFB-Pokal sind auch im Free-TV zu sehen. Wegen der Corona-Krise mussten die Spiele, die natürlich ohne Fans im Stadion stattfinden, verschoben werden.

Nun sollen sie aber doch stattfinden, die beiden Begegnungen, in denen in beiden Fällen die Faboritenrolle klar verteilt ist. Die ARD und Pay-TV-Sender Sky übertragen jeweils live.

Am 9. Juni empfängt Sensations-Halbfinalist 1. FC Saarbrücken Bundesligist Bayer 04 Leverkusen. Das Spiel wird in Völklingen ausgetragen. Saarbrücken hatte auf dem Weg ins Halbfinale u.a. zwei Bundesligisten aus dem Rheinland ausgeschaltet: Sowohl der 1. FC Köln als auch Fortuna Düsseldorf blamierten sich beim Viertligisten. Der Nachbar Leverkusen sollte also gewarnt sein. Das Erste überträgt das Spiel live ab 20.15 Uhr (Anstoß: 20.45 Uhr). Alexander Bommes moderiert; an seiner Seite ist "Sportschau"-Experte Thomas Broich. Reporter der Partie ist Florian Naß.

Im zweiten Halbfinale treffen zwar zwei Bundesligisten aufeinander, doch Eintracht Frankfurt ist beim Spiel bei Bayern München ebenfalls klarer Außenseiter. Die Hessen sind jedoch echte Pokalexperten, sie stehen zum dritten Mal in den letzten vier Spielzeiten im Halbfinale. Die ARD berichtet erneut ab 20.15 Uhr, Anstoß ist um 20:45 Uhr. Moderator der Sendung ist Matthias Opdenhövel, Tom Bartels kommentiert

Der Spielplan des Halbfinals im Überblick

Dienstag, 9. Juni

1. FC Saarbrücken - Bayer Leverkusen (20.45 Uhr, ARD und Sky)

Mittwoch, 10. Juni

Bayern München - Eintracht Frankfurt(20.45 Uhr Uhr, ARD und Sky)

Quelle: areh