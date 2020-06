Tränen-Auftritt bei Silbereisen

Eigentlich wollten Oli.P und seine Frau Pauline gemeinsam am Samstagabend in der ARD-Show "Schlagerlovestory.2020" auftreten. Doch sie ist lebensgefährlich erkrankt.

Wie schwer ihm der Auftritt fiel, sah man Oli.P in in der ARD-Samstagabendshow "Schlagerlovestory.2020" mit Moderator Florian Silbereisen deutlich an: Eigentlich wollte der Sänger ein Duett mit seiner Frau Pauline präsentieren. Doch anstatt auf der Bühne zu stehen, lag die 33-Jährige im Krankenhaus. Gegenüber "Bild" offenbarte Oli.P: "Pauline hat eine Krankheit, die sie seit zehn Jahren begleitet und sich verschlimmert hat. Wir wussten, dass wir irgendwann an einer Operation nicht vorbeikommen. Im März war es dann so weit, und ich war mit Pauline zwei Wochen im Krankenhaus in Köln."

Immer wieder kämpfte der 41-Jährige auf der Bühne mit seinen Tränen. Während des Auftritts – er sang "Kleine Taschenlampe brenn'" – wurde seine Pauline über eine Videowand eingeblendet. Er richtete auch direkte, rührende Worte an sie: "Ich habe vorhin gehört, dass es Pauline heute total gut geht, aber die letzten Tage waren relativ schwer. Ich weiß, sie guckt gerade zu. Ich lieb' dich ganz doll."

Oli.P: "Passt aufeinander auf!"

In seinem Instagram-Kanal postete Oli.P, der mit bürgerlichem Namen Oliver Petszokat heißt, ein Foto mit seiner kranken Frau aus der Uniklinik Köln. Er gibt ihr darin einen zärtlichen Kuss auf die Wange und schreibt die Worte: "Jetzt am wichtigsten, auch in schweren Zeiten: Passt aufeinander auf! Pauline geht es langsam besser. Hat natürlich nix mit Corona zu tun." Über die konkrete Diagnose möchte der Berliner nichts sagen. Nur so viel: "Nach der OP dauert es ein Jahr, bis wir wirklich sicher sein können, dass Pauline geheilt ist." Sie nehme sich jetzt die Zeit, die sie braucht, um ganz gesund zu werden.

Das Paar ist seit August 2014 verheiratet und seit zwölf Jahren liiert.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH