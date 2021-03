DFB-Pokal 2020/21: Viertelfinale – wo läuft heute Gladbach - Dortmund?

Die Bayern sind raus – nun wittern andere Mannschaften die Chance auf den Titel im DFB-Pokal. Hier finden Sie alle Infos und Sendetermine zum Viertelfinale.

Völlig überraschend scheiterte der FC Bayern im verlegten Zweitrundenspiel bei Zweitligist Holstein Kiel. Im Elfmeterschießen zog der Titelverteidiger den Kürzeren. Schon das Achtelfinale fand also ohne den großen Favoriten statt.

Nun haben also andere Teams die Favoritenrolle inne. RB Leipzig zum Beispiel. Der Tabellenzweite der Bundesliga steht aber vor einer sehr kniffligen Aufgabe. In der Runde der letzten Acht treffen die Sachsen auf den formstarken VfL Wolfsburg. Auch das Duell zwischen Borussia Möcnhengladbach und Borussia Dortmund lässt auf einen spannenden Fußball-Abend hoffen. Diese beiden Spiele sind live im Free-TV in der ARD und zudem bei Sky zu sehen.

In den weiteren beiden Viertelfinalspielen kommt es zum Duell der Außenseiter. Werder Bremen, das sich in der Bundesliga alles andere als leicht tut, tritt bei Zweitligist Jahn Regensburg an. Wegen mehrerer Corona-Fälle in der Mannschaft von Regensburg musste das Spiel aber abgesagt und auf einen späteren Termin verschoben werden. Regionalligist Rot-Weiss Essen empfängt Zweitligist Holstein Kiel. Pay-TV-Sender Sky hat alle Begegnungen des DFB-Pokals im Angebot. Sehen Sie alle Spiele des DFB-Pokals mit Sky Ticket.*

Hier finden Sie alle Spiele und Sendetermine:

Dienstag, 2. März 2021

20.45 Uhr: Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund - (ARD und Sky)

Mittwoch, 3. März 2021

18.30 Uhr: Rot-Weiss Essen - Holstein Kiel (Sky)

20.45 Uhr: RB Leipzig - VfL Wolfsburg (ARD und Sky)

Das Spiel Jahn Regensburg - Werder Bremen (Sport1 und Sky) musste wegen Corona-Infektionen im Team von Regensburg abgesagt werden. Ein neuer Spieltermin steht noch nicht fest.

*Bei diesem Link handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Wenn Sie auf den Link klicken und anschließend das Angebot wahrnehmen, bekommen wir eine Provision. Für Sie ändern sich weder Preis noch Konditionen.