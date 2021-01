Der Lehrer und zwei weitere RTL-Serien mit neuen Folgen

Machen wir uns nichts vor: Als wäre er nicht ohnehin schon die unbarmherzigste aller Jahreszeiten, wird der Winter 2021 die Menschen auf eine besonders harte Probe stellen. Denn zum ohnehin schon kalten, grauen Wetter gesellen sich heuer noch das Coronavirus und die damit verbundenen Ängste, Sorgen und Einschränkungen. Streng genommen könnte es also keinen besseren Zeitpunkt für RTL geben, um mit einem Dreigespann aus Comedy ins neue Jahr zu starten. Die Serien "Der Lehrer", "Magda macht das schon!" und "Schwester, Schwester – Hier liegen Sie richtig!" werden fortan immer donnerstags, ab 20.15 Uhr zu sehen sein.

"Der Lehrer" (13 Folgen, ab 20.15 Uhr)

Den Anfang macht einer der aktuellen Lieblingspauker: Zum neunten Mal schlüpfte der Schauspieler Hendrik Duryn in die Rolle von Stefan Vollmer in der Dramedy-Serie "Der Lehrer" (Regie: Peter Gersina). Ausgehend vom Finale der vorherigen Staffel verspricht die Handlung jede Menge Spaß und Drama: Ein Bombenfund hatte die Georg-Schwerthoff-Gesamtschule in Aufregung versetzt. Die Schüler- und Lehrerschaft musste daraufhin vorübergehend in das von ihnen verhassten Karoliner-Gymnasium einziehen. Doch weder deren Schüler, noch Schulleiterin (Claudia Hiersche) sind auf die ungebetenen Gäste gut zu sprechen. Vollmer selbst hadert indes mit seiner eigenen Zukunft als Pädagoge: Im Oktober 2020 hatte Hendrik Duryn seinen Ausstieg aus der Serie bekannt gegeben. Nach den 13 Folgen der aktuellen Staffel wird er durch den Schauspieler Simon Böer ersetzt werden.

"Magda macht das schon!" (21.15 Uhr, zehn Folgen)

Vorerst alles beim Alten bleibt es in der Comedy-Serie "Magda macht das schon!" (Regie: Andreas Menck) ab 21.15 Uhr. Die polnische Titelheldin (Verena Altenberger) hat auch in den zehn Folgen der vierten Staffel als Altenpflegerin alle Hände voll zu tun: Nesthäkchen Luca (Luis Kain) steht kurz vor seinem Abschied ins Auslandsjahr. Doch weder Mutter Conny (Brigitte Zeh) noch Vater Tobi (Matthias Komm) wollen den Sohnemann so leicht ziehen lassen. Wird Magda mit ihrem Einfallsreichtum den Abschied erleichtern? Und wie wird die Familie Holtkamp den zeitgleich stattfindenden Muttertag feiern?

"Schwester, Schwester – Hier liegen Sie richtig!"

Zum Abschluss des Serienabends bei RTL erwartet die Zuschauer um 21.45 Uhr die zweite Staffel der Krankenhausserie "Schwester, Schwester – Hier liegen Sie richtig!" (Regie: Ulli Baumann). Krankenschwester Micki (Caroline Maria Frier) trifft darin ungewollt ihren Ex Paul Ash (als Neuzugang: Tom Beck) wieder. Ihre unwissende Kollegin Charly (Anna Julia Antonucci) versucht die beiden gar miteinander zu verkuppeln. Daneben versprechen die zehn neuen Folgen jede Menge Dramen um das Professoren-Paar Tümmler (Christian Tramitz, Judith Richter), das sich überraschend trennt.

