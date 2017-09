"Dirndl! Fertig! Los!"

"Die Oktoberfestshow 2017": Verzicht auf eine erste Maß

Von Andreas Schöttl

Florian Silbereisen feiert am Samstag nur wenige hundert Meter von der Festwiese entfernt seine "Oktoberfestshow 2017" live aus dem Circus Krone Bau. Zu seinen Gästen gehören Andrea Berg, Guido Maria Kretschmer und Vanessa Mai.

Silbereisen ist in jedem Jahr irgendwann auf dem Münchner Oktoberfest – gerne auch schon zum Anstich, also am ersten Tag des größten Volksfestes der Welt. Vor zwei Jahren beispielsweise war er in Begleitung von Mireille Mathieu gekommen. Beide hielten es von Mittag bis in den Abend aus. Silbereisen damals: "Wenn ich auf die Wiesn gehe, dann richtig."

In diesem Jahr wird es allerdings nichts mit einem vergleichbar langen Ausflug über die Theresienwiese. Denn "Flori" muss am Abend noch arbeiten – und mit so einigen Maß intus wird das kaum möglich sein. Nur einige hundert Meter von der Festwiese entfernt, lediglich über die Hackerbrücke drüber, steigt im altehrwürdigen Circus Krone Bau live zur besten Sendezeit Silbereisens "Oktoberfestshow 2017".

Unter dem Dach des Circus Krone, lässt der Moderator ebenfalls Bierzelt-Klassiker wie "Hey Baby", "Tausendmal belogen" "Country Roads" oder "Griechischer Wein" erschallen. Auch das berühmte "Atemlos durch die Nacht" seiner Lebensgefährtin Helene Fischer dürfte eigentlich nicht fehlen. Als Gäste und dann sehr wahrscheinlich in Dirndl und Tracht haben sich unter anderem angekündigt: Andrea Berg, Designer Guido Maria Kretschmer, DJ Ötzi, David Garrett, Vanessa Mai und Hansi Hinterseer.

Quelle: teleschau – der Mediendienst