Talkshow-Promo

Ein ziemlich kreativer Einfall, um eine neue Talkshow zu bewerben: Schauspielerin Drew Barrymore reist in der Zeit zurück und trifft auf sich selbst, als sie gerade durch "E.T." zum Kinderstar wurde.

Wer würde nicht gerne in die Vergangenheit zurückreisen, um einer jüngeren Version von sich selbst zu begegnen? Am Donnerstag teilte Schauspielerin Drew Barrymore ("Santa Clarita Diet") auf Instagram ein Promo-Video zu ihrer neuen Daytime-Talkshow "The Drew Barrymore Show", die bald auf dem US-amerikanischen Sender CBS zu sehen sein wird. Darin bekam die 45-Jährige zumindest die Gelegenheit zum Gespräch mit ihrem 7-jährigen Ich – um ihre Show anzukündigen. "Bitte begrüßen Sie Drew Barrymore" heißt die Erwachsene zu Beginn des Clips sich selbst als Kind willkommen.

Der Trick ist eigentlich ganz simpel: Im Juli 1982, kurz nach ihrem Dreh für "E.T.", war Barrymore als Kind zu Gast in "The Tonight Show". Die aktuelle Schauspielerin wurde in das alte Video integriert und sitzt auf dem Stuhl des damaligen Gastgebers Johnny Carson. Die Gelegenheit für beide Barrymores, sich einmal auszusprechen.

"Ich habe mein ganzes Leben darauf gewartet, dich zu treffen", sagt die siebenjährige Barrymore zur 45-jährigen Barrymore. Die Erwachsene hat einiges zu berichten: "Es war eine wilde Fahrt – kannst du glauben, dass ich zwei Töchter in deinem Alter habe?" Angesichts der Nachrichten über ihre zukünftigen Kinder verzieht die kleine Drew nur das Gesicht. Dementsprechend entgegnet sie lediglich: "Das ist irgendwie beängstigend."

Aber natürlich ging es in erster Linie darum, die neue Sendung zu promoten. Deshalb fragt die erwachsene Schauspielerin den 80er-Jahre Kinder-Star ganz direkt: "Möchtest du von unserer neuen Daytime-Show hören?" – "Sehr gerne", antwortet die 7-Jährige eifrig. "Ich bin so aufgeregt, dass ich schreien möchte. Willst du das mit mir machen?", macht die ältere Drew ein Angebot, welches das Kind gerne annimmt. Die folgenden gemeinsamen Schreie werden vom Johlen des Publikums begleitet.

"The Drew Barrymore Show" wurde bereits im Oktober 2019 angekündigt. Damals sagte Barrymore, die Show würde ihre "kühnsten Träume" übertreffen und sie sei "gespannt und geehrt, gemeinsam mit CBS diese Show zu machen". Am 14. September wird die Talkshow, die den Zuschauern "Information, Inspiration und Entertainment" liefern möchte, ihre Premiere feiern.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH