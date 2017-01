| "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"

Fräulein Menke fliegt aus dem Dschungelcamp

Sie ist die erste Kandidatin die das Dschungelcamp 2017 verlassen muss: Franziska "Fräulein" Menke ist nicht länger Teil der elften Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Die Sängerin wurde von den RTL-Zuschauern nach Hause geschickt."Ich finde das nicht schlimm. Einer ist immer der Erste", kommentierte Fräulein Menke ihr vorzeitiges Aus in der Show. Die Sängerin machte sich mit Hits wie "Hohe Berge" oder "Tretboot in Seenot" in den 1980er Jahren als Star der "Neuen Deutschen Welle" einen Namen, blieb im Dschungelcamp aber weitgehend unauffällig.Gefordert wurde sie lediglich zu Beginn der Sendung, als sie mit ihren Camp-Kollegen zur Gruppenprüfung antreten musste. Die nur wenig später folgende Einzelprüfung gegen Markus Majowski verweigerte sie schlichtweg.Damit kämpfen noch elf Kandidaten um die Dschungelkrone im australischen Busch. Hier können Sie direkt für ihren Favoriten oder ihre Favoritin auf den Dschungelthron abstimmen.