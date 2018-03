Wer würde bei "Ewige Helden" der Größte werden? Die drei Finalisten mussten sich zunächst durch einen dreiteiligen Parcours (Philipp: "Heilige Scheiße, wer denkt sich so was aus?") kämpfen. Mo (Foto) verlor schon am Schlitten viel Zeit - er musste 144 Kilo ziehen. Am Ende schied er aus, Philipp und Sascha zogen ins Finalduell ein. Mo: "Das ist absolut verdient, die Jungs sind bärenstark!"

Fotoquelle: VOX