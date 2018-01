Drama mit Diane Kruger

Golden Globe für "Aus dem Nichts" von Fatih Akin

Große Freude bei Fatih Akin und Diane Kruger: Der deutsche Film "Aus dem Nichts" hat bei der Verleihung der 75. Golden Globes in der Nacht zum Montag den Preis als Bester Fremdsprachiger Film gewonnen. Der Film vom Hamburger Regisseur Fatih Akin konnte sich in seiner Kategorie gegen Werke aus Chile, Russland, Schweden und Kambodscha durchsetzen.

In dem Film "Aus dem Nichts" spielt Diane Kruger die Deutsche Katja, die ihren Mann und ihren Sohn beim einem Anschlag durch Neo-Nazis verliert und auf Rache sinnt. Bereits bei den Filmfestspielen von Cannes im Mai 2017 wurde Kruger für ihre Darstellung mit der Goldenen Palme als Beste Darstellerin ausgezeichnet.

Die Golden Globes gelten als Stimmungsbarometer für die Verleihung der Oscars – Fatih Akin kann sich mit "Aus dem Nichts" also gute Chancen ausrechnen. Zwar werden die Nominierungen erst am 23. Januar verkündet, aber der Thriller befindet sich bereits als einer von neun Filmen auf der sogenannten "Shortlist", also in der Vorauswahl für die Nominierungen als Bester Fremdsprachiger Film.

Die Oscars werden am 4. März 2018 in Los Angeles verliehen. Die komplette Aufzeichnung der Verleihung der Golden Globes zeigt TNT Serie am heutigen Montag um 20.15 Uhr.

Quelle: teleschau – der Mediendienst