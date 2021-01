GNTM 2021: Kandidatinnen, Starttermin und Infos

Nur eine kann "Germany's next Topmodel" werden. Das gilt natürlich auch in diesem Jahr, wenn sich Heidi Klum wieder auf die Suche nach talentierten Model-Kandidatinnen macht. Hier finden Sie alle Infos zur neuen Staffel der Castingshow.

"Ich suche nach einem Mädchen, das Star-Appeal hat, das sich wie ein Chamäleon verwandeln kann. Aber dabei immer noch authentisch bleibt. Ich möchte die Freude am Job in ihren Augen sehen und selbst dabei verzaubert werden", sagt Heidi Klum. Die Corona-Pandemie hat natürlich auch auf die Produktion von "Germany's next Topmodel" Auswirkungen. So wird die 16. Staffel ausschließlich in Europa produziert. In früheren Jahren fanden große Teile der Dreharbeiten in Los Angeles statt. Zudem gelten beim Dreh strenge Maßnahmen.

Wann ist der Starttermin von GNTM?

Die neue Staffel – es ist bereits die 16. Staffel der Model-Castingshow – beginnt am Donnerstag, 4. Februar. In der ersetn Folge wird der französische Modedesigner Manfred Thierry Mugler Heidi Klum als Gast-Juror unterstützen. Die neue Staffel wird wegen der Corona-Pandemie in Europa produziert.

Wer sind die Kandidatinnen?

31 Model-Kandidatinnen haben es über das Vor-Casting in die Show geschafft. "In diesem Jahr habe ich das veraltete Schönheitsideal komplett über den Haufen geworfen und allen Mädchen - ob groß oder klein, jung oder alt - die Chance gegeben, sich bei mir vorzustellen", hatte Heidi Klum angekündigt. So ist unter anderem Maria-Sophie dabei, die mit 1,55 Meter Körpergröße nicht den typischen Model-Maßen entspricht. Mareike war Basketball-Nationalspielerin. Maria spricht die Gebärdensprache. "Seit ich klein bin, interessiere ich mich fürs Modeln. Jetzt will ich den Leuten zeigen, dass ich trotz meiner Gehörlosigkeit diesen Traum leben kann."

Die Kandidatinnen im Überblick:

Alex (23) aus Köln

Alexandra (21) aus Köln

Alysha (19) aus Berlin

Amina (21) aus Berlin

Ana (20) aus Neu-Ulm

Ashley (22) aus München

Chanel (20) aus Oer-Erkenschwick

Dascha (20) aus Solingen

Elisa (20) aus Dortmund

Franziska (24) aus Nürnberg

Jasmine (21) aus Wien

Larissa (22) aus Achim bei Bremen

Lena (21) aus Main-Spessart

Liliana (21) aus Rheda-Wiedenbrück

Linda (20) aus Niederelbert (bei Montabaur)

Luca (19) aus Bitterfeld-Wolfen

Mareike (25) aus Halle (Saale)

Maria (21) aus Flensburg

Maria-Sophie (19) aus Konstanz

Mira (19) aus Bordesholm

Miriam (24) aus Berlin

Nana (19) aus Hamburg

Ricarda (21) aus Pinneberg (bei Hamburg)

Romina (21) aus Köln

Romy (19) aus Görlitz

Samantha (20) aus Hamburg

Sara (20) aus Aichtal (bei Stuttgart)

Sarah (22) aus Kaiserslautern

Soulin (20) aus Hamburg

Vanessa (21) aus München

Yasmin (19) aus Braunschweig

Wer fliegt raus? Wer kommt weiter?

Darüber entscheidet bei "Germany's next Topmodel" die Jury. Heidi Klum hat das letzte Wort, wird aber von Gast-Juroren unterstützt. Die französische Designer-Legende Manfred Thierry Mugler macht den Anfang. Bekannte GNTM-Gesichter wie die Star-Fotografen Ellen von Unwerth und Rankin sowie die ehemaligen Kandidatinnen Stefanie Giesinger und Rebecca Mirr sind ebenfalls als Gast-Juroren vorgesehen, genau wie Thomas Hayo und Wolfgang Joop. Erstmals dabei ist Komiker Otto Waalkes.

Wann läuft "GNTM" im TV und als Livestream?

Der Sendetermin bei ProSieben ist immer donnerstags um 20.15 Uhr. Einen Tag später wird die aktuelle Folge um 20.15 Uhr bei Sixx wiederholt. Beim Streaming-Portal Joyn gibt es parallel zur TV-Ausstrahlung einen Livestream, danach steht die jeweilige Folge als Re-Live auf Abruf zur Verfügung.

Wie heißt der Song, der am Anfang gespielt wird?

Der offizielle Opener-Song der 16. GNTM-Staffel heißt "White Lies" und kommt in diesem Jahr von VIZE x Tokio Hotel. Heidi Klum ist mit Tom Kaulitz, dem Gitarristen von Tokio Hotel, verheiratet.

Wer sind die bisherigen GNTM-Siegerinnen?

Die erste GNTM-Siegerin Lena Gercke ist bis heute die bekannteste. Das Model ist mittlerweile vor allem als Moderatorin aktiv, Lena Gercke moderiert unter anderem "The Voice of Germany" bei ProSieben. Im vergangenen Jahr wurde sie zum ersten Mal Mutter. Vorjahres-Gewinnerin Jacky Wruck ergatterte zuletzt eine Gastrolle als Polizistin in der ZDF-Reihe "Frühling".