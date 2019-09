| ARD-Quizshows

Schlauberger-Giganten-Duell bei "Wer weiß denn sowas?": In der ARD-Quizshow sind zwei Kandidaten zu Gast, die sonst auf dem selben Sendeplatz, aber in einem anderen Quiz ihr Wissen unter Beweis stellen.

Endspurt für die Jäger von "Gefragt - gejagt": Die ARD-Quizsendung geht in ihre letzte Woche. Am 27. September 2019 läuft die letzte Folge der diesjährigen Staffel, ab dem 30. September übernimmt auf dem Sendeplatz um 18.00 Uhr in der ARD wieder das Team von "Wer weiß denn sowas?".

Damit der Abschiedsschmerz für die Fans nicht allzu groß wird, können sie zwei der Jäger auf ungewohntem Terrain beoachten. Sie spielen am 4. Oktober gemeinsam mit Bernhard Hoëcker bzw. Elton um den Sieg bei "Wer weiß denn sowas?". Ob der "Quiz-Gott" Sebastian Jacoby und der "Bibliothekar" Klaus Otto Nagorsnik bei den kuriosen Fragen genauso beeindrucken wie bei "Gefragt - gejagt"?

Ebenfalls in der ersten Woche der neuen Staffel bei Kai Pflaume zu Gast: Ekaterina Leonova und Isabel Edvardsson. Die Profi-Tänzerinnen wurden in Deutschland durch "Let's Dance" zu Stars.