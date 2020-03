"Liebe verjährt nicht"

Von Wilfried Geldner

Mit ihrem Freund will Maren in Frankreich eine Surfschule eröffnen. Doch vorher steht noch der Besuch bei den Eltern an, die ihre Silberhochzeit feiern. Marens Geschenk führt zu Turbulenzen.

Man nehme: etwas schwedische Schärenküste im Sommerwind, zwei Paare unterschiedlichen Alters, alt und jung, und eine Tochter, die den ihr unbekannten Vater sucht. Wenn dieser Vater dann auch noch ein einstmals nach Rio ausgebüchster Kunstmaler ist, der die mit der Tochter einst damals schwanger gehende Mutter nach der Denunziation eines Unbekannten ("Fälscher!") verlassen hat, dann ist die Romantic Dramedy, im ZDF am Sonntagabend "Herzkino" geheißen, nahezu perfekt und wird auch diesmal wieder spielend ihre fünf Millionen Zuschauer(innen) erreichen.

Christiane Sadlo alias Aline Ruiz Fernandez (Drehbuch) greift im 85. Fall, dem letzten der Saison 2019 / 2020 in die Vollen. Selbst ein drolliges Hündchen, im Cast "Chili" genannt, wirkt bei der emsigen Vaterfindung mit. Die Darsteller, gleich, ob jung, wie Lena Meckel und Tommy Schlesser als Hauptpaar, oder älter, wie Ursula Buschhorn (Mutter) und die beiden Väter Carl Achleitner und Thomas Balou Martin, der wie sein großes Vorbild Kokoschka den Namen Oskar trägt, lassen an Hingabe nichts zu wünschen übrig, so dass sich die "Tatort"-Macher vom anderen Kanal einmal mehr warm anziehen müssen.

Inga Lindström: Liebe verjährt nicht – So. 22.03. – ZDF: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH