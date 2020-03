| "Schlag den Star"

Influencerin Dagi Bee muss sich bei "Schlag den Star" auf eine neue Gegnerin einstellen. Wegen eines Corona-Falls in ihrer Familie musste Cathy Hummels kurzfristig absagen.

Für die Influencerin und Ehefrau von Fußballer Mats Hummels springt Sängerin Jasmin Wagner ein. Das teilte ProSieben am Freitag mit. Die neue Folge "Schlag den Star" wird am Samstagabend, 20.15 Uhr, live ausgetrahlt. Ohne Studio-Publikum.

Wie Cathy Hummels selbst in einem Instagram-Video mitteilte, sind ihre Tante und ihr Onkel positiv auf COVID-19 getestet worden. "Die Gesundheit geht vor und ich möchte nicht verantwortlich sein, dass jemand durch mein egoistisches Handeln krank wird", schrieb sie. Sie ist nun 14 Tage in Quarantäne.

Jasmin Wagner gibt sich trotz des kurzfristigen Einsatzes selbstbewusst: "Dagilein, komm ruhig zum Blümchen. Aber Vorsicht: Auch die schönsten Blumen haben Dornen!"

Dagi Bee und Jasmin Wagner treten in bis zu 15 Runden in Deutschlands bekanntester Promi-Duell-Show gegeneinander an. Elton führt bei "Schlag den Star" durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert.

Überblick: Diese Promis sind mit dem Coronavirus infiziert.

Quelle: areh