| Neue Folgen ab Februar

Es ist das "Gigantenduell" der VOX-Köche: Tim Mälzer fordert bei "Kitchen Impossible" Steffen Henssler heraus. Nun hat VOX den Sendetermin und weitere Infos zur fünften Staffel bekanntgegeben.

Die neuen Folgen der Kochshow werden ab Sonntag, 9. Februar, um 20.15 Uhr bei VOX ausgestrahlt. Tim Mälzer und seine Gegner bereisen diesmal insgesamt 18 Länder.

Im Kampf um die Koch-Ehre stellen sich Mälzer erstmals die Spitzenköche Franz Keller, Haya Molcho, Jan Hartwig (3 Sterne), Christoph Kunz (2 Sterne) und Martin Klein (2 Sterne) entgegen. Ein besonderes Duell verspricht außerdem das 5. Kräftemessen zwischen Tim Mälzer und Tim Raue (2 Sterne) zu werden: Denn in Österreich wartet erstmals in der "Kitchen Impossible"-Geschichte das gleiche Gericht zum Nachkochen, der gleiche Originalkoch und die gleiche Jury auf die beiden. Eine Revanche gibt es gegen Max Strohe (1 Stern) beim Kampf um die Koch-Ehre, der Tim Mälzer in der letzten Staffel schlagen konnte.

Und dann wäre da noch das Duell mit Steffen Henssler, der eine Premiere bei "Kitchen Impossible" feiert. Bei "Grill den Henssler" lässt der Koch-King gegen die Promis nichts anbrennen, doch wer wird im Hamburger Derby der beiden Zampanos an fremden Herden als Sieger hervorgehen? Das zeigt VOX am 22. März.

Bei "Kitchen Impossible" müssen die Köche in verschiedenen Ländern die jeweils heimische Spezialität eines lokalen Kochs so gut es geht nachkochen, ohne die Zutatenliste zu kennen oder das originale Rezept vorliegen zu haben. Stammgäste des Restaurants bewerten die Gerichte.

Hier die Duelle und Reiseziele im Überblick:

9. Februar: Tim Mälzer vs. Christoph Kunz

Mälzer: Bad Ragaz (Schweiz), München (Deutschland)

Kunz: Wien (Österreich), Essaouira (Marokko)

16. Februar: Tim Mälzer vs. Franz Keller

Mälzer: Nikosia (Zypern), Vogtsburg im Kaiserstuhl (Deutschland)

Keller: Nuits-Saint-Georges (Frankreich), Dénia (Spanien)

23. Februar: Tim Mälzer vs. Haya Molcho

Mälzer: Kleinschenk (Rumänien), Jerusalem (Israel)

Molcho: Münstertal (Deutschland), Norwich (Großbritannien)

1. März: Tim Mälzer vs. Max Strohe

Mälzer: Nürnberg (Deutschland), Taschkent (Usbekistan)

Strohe: Bologna (Italien), Bornholm (Dänemark)

8. März.: Tim Mälzer vs. Jan Hartwig

Mälzer: Wigoltingen (Schweiz), Wien (Österreich)

Hartwig: Dubai (Vereinigte Arabische Emirate), Saabolda (Estland)

15. März: Tim Mälzer vs. Martin Klein

Mälzer: Bangkok (Thailand), Kaysersberg (Frankreich)

Klein: Rom (Italien), Sevilla (Spanien)

22. März: Tim Mälzer vs. Steffen Henssler

Mälzer: Bad Zwischenahn (Deutschland), San Francisco (USA)

Henssler: Ramatuelle (Frankreich), Gifu (Japan)

29. März: Tim Mälzer vs. Tim Raue

Beide: Kitzbühel (Österreich)

Mälzer: Valencia (Spanien)

Raue: Rüeggisberg (Schweiz)

