| "Heiße Flirts und wahre Liebe"

"Love Island": Die ersten Paare der neuen RTL II-Show

Wer in den nächsten Tagen beim abendlichen Durchzappen des Fernsehprogramms auf liebeshungrige und durchaus paarungsbereite Singles trifft, ist mit ziemlicher Sicherheit bei RTL II gelandet. Unter dem Titel "Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe" zeigt der Sender seine neue Datingshow, in der junge Männer und Frauen "einen legendären Sommer voller wilder Partys und prickelnder Flirts erleben."

Konkret geht es darum, dass jeweils zwei Kandidaten beweisen müssen, dass sie zum Traumpaar taugen. Bei diversen Spielchen, die es zu meistern gilt, sollen sich die Damen und Herren nicht nur besser kennenlernen, sondern sich auch zwangsläufig näher kommen. Wer keinen Partner findet, hat hingegen Pech und fliegt aus der Show.

Damit sich auch kein vermeintliches Paar zurücklehnt, schickt RTL II immer mal wieder neue Singles auf die Liebesinsel. "Wer bleibt zusammen, wer macht Schluss und wer angelt sich einen neuen Partner?", heißt es entsprechend in der Sendungsbeschreibung.

In der ersten Folge haben derweil Annika und Jan, Chethrin und Mike, Linda und Silvain, Sabrina und André sowie Stephanie und Julia zusammengefunden. Mit Elena (oben in der Bildergalerie) zieht jedoch bald eine neue, attraktive Dame auf die Insel. Und RTL II fragt schon ganz gespannt: "Welchen der Jungs wird die schöne Spanierin wohl in der Paarungszeremonie wählen?"