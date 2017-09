"Good Wife"-Spinoff

Serie "The Good Fight" läuft ab November auf Fox

In der neuen Serie "The Good Fight" zeigt Pay-TV-Sender Fox ab dem 7. November 2017, wie es mit Diane Lockhart weitergeht. Das Spinoff von "The Good Wife" setzt knapp ein Jahr nach dem Ende der Mutterserie ein.

Während Diane (Christine Baranski) sich auf den Ruhestand vorbereitet, startet ihre Patentochter Maia Rindell (Rose Leslie, "Game of Thrones") ihre Karriere als Junganwältin in Dianes Kanzlei. Doch bald schon müssen die zwei Frauen einem gewaltigen Finanzskandal ins Auge blicken – und der wurde offenbar von Maias Eltern, Lenore (Bernadette Peters) und Henry Rindell (Paul Guilfoyle), verursacht.

Im TV oder im Stream

Die erste Staffel "The Good Fight" umfasst zehn Folgen, in den USA wurde bereits eine zweite Staffel bestellt. Wie schon die Originalserie stammt auch die Fortsetzung aus der Feder von Robert und Michelle King. Als Executive Producer fungierten in der ersten Staffel Ridley Scott, David Zucker, Liz Glotzer, Brooke Kennedy und Alison Cross.

Zu sehen ist "The Good Fight" ab 7. November , immer dienstags, 21 Uhr. Alle Episoden sind im Anschluss über Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket verfügbar.

