Mit Louis Hofmann und Oliver Masucci

Weltpremiere für deutsche Netflix-Serie "Dark"

Mit "Dark" hat die erste deutsche Serienproduktion von Netflix am Wochenende ihre Weltpremiere gefeiert. Besucher des Toronto International Film Festival konnten die ersten Folgen bereits sehen. Fans in Deutschland müssen sich hingegen noch gedulden.

Seit Monaten macht Netflix mit Trailern und neuen Bildern neugierig auf "Dark", seine erste deutsche Serienproduktion. Wovon die Serie handelt, verriet der Streaminganbieter allerdings nicht; bekannt ist nur, dass es um vier Familien in einer deutschen Kleinstadt geht, deren Leben aus den Fugen geraten, als zwei Kinder verschwinden.

"Es ist wirklich etwas Besonderes, 'Dark' bei einem der weltweit bedeutendsten Filmfestivals präsentieren zu dürfen", so Regisseur Baran bo Odar nach der Premiere. "Unser Anspruch war, eine Serie zu schaffen, deren Bilder und Geschichte eine globale Anziehungskraft haben."

Die Idee zu der von Wiedemann und Berg ("Willkommen bei den Hartmanns") produzierten Serie stammt von Baran bo Odar und Jantje Friese, die gemeinsam bereits den Cyber-Thriller "Who Am I - Kein System ist sicher" drehten. In tragenden Rollen sind unter anderem Louis Hofmann, Oliver Masucci, Jördis Triebel, Maja Schöne und Sebastian Rudolph zu sehen. Wann genau "Dark" bei Netflix zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.

Quelle: teleschau – der Mediendienst