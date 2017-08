Sky überträgt das Konzert

"PUR & Friends 2017" auf Schalke live im TV

Für PUR-Fans ist es das größte Ereignis des Jahres: Am Samstag, 2. September 2017, laden Hartmut Engler und seine Band zum Riesenevent auf Schalke – und zum einzigen Konzert, das die Bietigheimer in diesem Jahr spielen.

In der Veltins-Arena treten die legendären Pop-Rocker gemeinsam mit befreundeten Bands und Musikern auf; mit dabei sind unter anderem Xavier Naidoo, Andreas Bourani, Max Giesinger, Daniel Wirtz und Bülent Ceylan. Allen, die für das ausverkaufte Konzert "PUR & Friends 2017" keine Karten mehr ergattern konnten, weiß Pay-Anbieter Sky zu helfen: Sky Select wird das Ereignis ab 18.30 Uhr live übertragen, zudem zeigt Sky 1 am Samstag, 14. Oktober, um 17.15 Uhr, einen Zusammenschnitt des Events im Free-TV.

"Was 2001 mit unserer Einweihung der Veltins Arena begann, ist mittlerweile eine überaus liebgewonnene Tradition: Bereits zum sechsten Mal feiern wir mit unseren Fans in der legendären Arena auf Schalke", so PUR-Frontmann Hartmut Engler. Auf dem Konzert zeigt die Band zudem die Highlights aus "fast 40 Jahren" – begleitend präsentiert Sky als Rahmenprogramm das Beste aus den vergangenen fünf "PUR & Friends"-Konzerten, außerdem Fan-Reaktionen und Interviews mit den musikalischen Gästen. Buchbar ist das Event ab sofort unter www.sky.de/pur.

Quelle: teleschau – der Mediendienst