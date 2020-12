"Princess Charming": Jetzt sucht doch eine lesbische Frau die große Liebe

Geändertes Konzept bei "Princess Charming": Die Macher der Datingshow haben auf die Kritik reagiert und schicken nun eine lesbische Frau auf Partnerinnensuche. Ursprünglich sollte die Show rund um eine bisexuelle Frau produziert werden.

"Auf vielfachen Wunsch der Zuschauer- und BewerberInnen kommt mit "Princess Charming" 2021 die erste lesbische Dating-Show auf TVNOW", heißt es in der Pressemitteilung. Damit ist "Princess Charming" nun doch mit aller Konsequenz das lesbische Pendant zur ersten schwulen Datingshow im deutschen Fernsehen, "Prince Charming". Ursprünglich war geplant, dass ein bisexuelle Frau in der Sendung unter männlichen und weiblichen Bewerber*innen wählen kann.

In aufregenden Einzel- und Gruppendates hat die "Princess Charming" in jeder Folge die Chance, die Kandidatinnen kennenzulernen und mit ihnen auf Tuchfühlung zu gehen. Am Ende einer jeden Folge steht eine Entscheidung an und im Finale zittern schließlich zwei Single-Ladys darum, wer von ihnen die bessere Hälfte der ersten "Princess Charming" werden wird.

