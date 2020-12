The Voice of Germany 2020: Das sind die Kandidaten im Halbfinale

Halbfinale bei "The Voice of Germany": Die erste Liveshow der zehnten Staffel bringt nicht nur das Comeback von Lena Gercke, sondern auch Veränderungen beim Voting.

Das bedeutet aber nicht, dass die Zuschauer nicht mehr darüber abstimmen können, welche Kandidaten ins Finale einziehen. Im Gegenteil: Neben Telefon und SMS haben sie nun auch die Möglichkeit, ihre Stimme kostenlos online unter www.thevoice.de abzugeben. Am Ende schafft es pro Team das Talent mit den meisten Stimmen ins "TVOG"-Finale.

Lena Gercke wird das Halbfinale moderieren. Sie kehrt fünf Monate nach der Geburt ihrer ersten Tochter aus der Babypause zurück und nimmt wieder den Platz ihrer Vertretung Annemarie Carpendale ein.

Mit Oliver Henrich ist außerdem erstmals ein Nachrücker im Halbfinale dabei. Er erhielt den Platz eine Woche vor Start der Liveshows nach der krankheitsbedingten Absage eines anderen Talents. Der Vollblutrocker, den Stefanie Kloß und Yvonne Catterfeld per Steal Deal in ihr Team holten, erlebt somit schon sein zweites Comeback bei "The Voice of Germany".

Comeback lautet auch das Motto im Team von Michael Schulte. Der Sänger, der es in der ersten Staffel von "The Voice of Germany" noch selbst als Kandidat bis ins Finale schaffte, ist diesmal als Coach der Online-Show "The Voice: Comeback Stage by SEAT" mit zwei Talenten im Halbfinale dabei.

Das sind die Teams und Kandidaten im Halbfinale:

Nico Santos: Nico Traut (22, Rennerod), Mael & Jonas (25 und 19, Koblenz)

Stefanie Kloß und Yvonne Catterfeld: Juan Geck (28, Mannheim), Oliver Henrich (29, Wülfrath)

Samu Haber und Rea Garvey: Paula Dalla Corte (19, Tägerwilen - Schweiz), Matthias Nebel (29, Frauental - Österreich)

Mark Forster: Sion Jung (17, Bielefeld), Tosari Udayana (19, Hannover)

Michael Schulte: Alessandro Pola (30, Karlsruhe), Mickela Löffel (25, Karlsruhe)

Das Halbfinale läuft am Sonntag, 13. Dezember 2020, ab 20.15 Uhr bei SAT.1.

