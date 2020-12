Goldie Hawn und Kurt Russell seit 38 Jahren zusammen – das ist ihr Erfolgsrezept

Hollywood-Traumpaar im Langzeit-Glück: Seit fast vier Jahrzehnten führen Goldie Hawn und Kurt Russell eine Beziehung. Was ihr Erfolgserlebnis ist, hat die Schauspielerin nun verraten.

Was ist das Geheimnis einer langen Beziehung? Diese Frage bekommen Paare ab einem gewissen Alter immer wieder gestellt. Die US-amerikanische Schauspielerin Goldie Hawn, die seit 38 Jahren mit Schauspielkollege Kurt Russell liiert ist, hat darauf eine simple Antwort gefunden, die sie nun in einem Interview mit der britischen Programmzeitschrift "Radio Times" verriet.

Es gebe nur eine einzige Frage, die man sich im Hinblick auf seine eigene Beziehung stellen müsse, erklärte Hawn: "Will ich hier sein?" Die 75-Jährige fuhr fort: "Wenn zwei Menschen wirklich zusammen sein wollen, dann gibt es etwas, das es zu schätzen gilt, also halten Sie es frisch, indem Sie sich gegenseitig überraschen."

Ideen, mit denen dies gelingen könnte, hat die Lebenspartnerin des Schauspielers Kurt Russell einige: "Stellen Sie sicher, dass Sie hinausgehen, wenn Sie können. Lachen Sie viel. Gehen Sie von den Kindern weg. Gehen Sie und machen Sie etwas Lustiges. Machen Sie eine Wanderung. Gehen Sie in ein Hotelzimmer. Lassen Sie etwas Ungewöhnliches geschehen." All diese Dinge seien für sie ein Weg gewesen, "um neue Flammen zu entfachen."

Seit nunmehr 38 Jahren sind Hawn und Russell inzwischen liiert. Gemeinsam haben sie einen Sohn, den Schauspieler Wyatt Russell, sowie insgesamt drei weitere Kinder aus früheren Beziehungen (u.a. Hawns Tochter Kate Hudson). Ans Heiraten denken Hawn und Russell dennoch schon lange nicht mehr: "Wir haben keine Pläne", erklärte Russell und Hawn ergänzte: "Mir gefällt die Idee, Kurts Freundin zu sein, und umgekehrt. Wir sind glücklich!"

Unter normalen Bedingungen seien die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage für das Paar die mit Abstand schönste Zeit im Jahr. Vor allem deshalb, da sie dann viel Zeit mit ihren Kindern und Enkeln verbringen könnten: "[Wir] verbringen gerne Zeit mit ihnen, das ist mir das Liebste. Ich habe wirklich Glück in dieser Hinsicht", erklärte Russell. Ab und an würden er und seine Frau sich ansehen und sagen: "Nun, wir haben uns hier ziemlich gut geschlagen."

Aktuell sind Kurt Russell und Goldie Hawn gemeinsam in einem Film zu sehen: In der Netflix-Produktion "The Christmas Chronicles 2" spielen sie Santa Claus und Mrs. Claus.Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH