"Das Ding wird abgehen"

"Promi Big Brother – Late Show" gibt es nur im Netz

"Promi Big Brother" geht in die fünfte Staffel. Obwohl SAT.1 bisher noch nichts bestätigte, kursieren bereits einige Namen von Teilnehmern. Sicher ist allerdings, dass Melissa Khalaj (28) und Aaron Troschke (27) die "Promi Big Brother – Late Show" täglich live auf PromiBigBrother.de präsentieren.

Melissa Khalaj meldete sich bereits letztes Jahr zusammen mit Jochen Bendel täglich live in der nächtlichen Sendung auf Sixx, um die Geschehnisse aus dem "Promi Big Brother"-Haus zu kommentieren. Nun gibt es die "Late Show" allerdings nur noch online zu sehen.

Aaron Troschke wiederum, "Promi Big Brother"-Gewinner von 2014, präsentierte letztes Jahr täglich auf promibigbrother.de seine "Newsshow", in der er aktuelle Diskussionen zu "Promi Big Brother" aufgriff. Der 27-Jährige freut sich darüber, nun bei der "Promi Big Brother – Late Show" dabei zu sein: "Ich bin scharf auf die neue Staffel 'Promi Big Brother' – das Ding wird abgehen, als ob man zu scharf gegessen hat."

Gemeinsam mit Moderatorin und Sängerin Melissa Khalaj zeigt er direkt im Anschluss an die Show exklusives Material aus der prominenten Wohngemeinschaft. Nach jedem Auszug stellen sich außerdem die jeweiligen Kandidaten in der "Promi Big Brother – Late Show" den Fragen der beiden. "Ich bin schon total gespannt, wer ins Haus einziehen und sich den Herausforderungen stellen wird. Wir werden alles ganz genau beobachten, liebe Promis", so Khalaj.

Rund 30 Minuten vor Beginn laden Melissa Khalaj und Aaron Troschke außerdem täglich zum interaktiven "Promi Big Brother – Warm Up" auf der Facebookseite der Show. Die fünfte Staffel "Promi Big Brother" zeigt SAT.1 ab Freitag, 11. August, 20.15 Uhr. Die Haupsendung wird von Jochen Schropp und Jochen Bendel präsentiert.

