Kollegen trauern

Als Gunnery Sergeant Hartman machte er ihnen in "Full Metal Jacket" die Hölle heiß. Nun nehmen Matthew Modine und Vincent D'Onofrio mit bewegenden Worten Abschied von ihrem Co-Star R. Lee Ermey, der am Sonntag im Alter von 74 Jahren in Santa Monica an den Folgen einer Lungenentzündung verstarb.

"Immer treu, immer loyal. Geh nicht gelassen in die gute Nacht, im Sterbelicht sei doppelt zornentfacht", twitterte Matthew Modine über den Schauspieler, der von 1961 bis 1971 tatsächlich dem Marine Corps angehörte und im Vietnamkrieg diente. Nachdem ihn bereits Francis Ford Coppola 1979 als Berater für den Film "Apocalypse Now" engagiert hatte, sollte Ermey auch am Set von "Full Metal Jacket" eigentlich nur sein Militärwissen zur Verfügung stellen.

Als Regisseur Stanley Kubrick jedoch eine Aufnahme davon sah, wie der studierte Kriminologe und Theaterwissenschaftler beim Casting 15 Minuten lang potenzielle Soldatendarsteller beschimpfte, ohne sich zu wiederholen, engagierte er den Veteranen selbst. "Ermey war der einzig Wahre", erinnert sich Co-Star D'Onofrio, der im Antikriegsfilm am meisten unter den verbalen Attacken des vierfachen Vaters zu leiden hatte. "Zu hören, dass er verstorben ist, ruft in mir schöne Erinnerungen an unsere gemeinsame Zeit wach".

Die Rolle, die ihm eine Golden-Globe-Nominierung einbrachte, sollte R. Lee Ermey später in Produktionen wie "The Frighteners", "Toy Story" oder "Die Simpsons" persiflieren. Größere Parts übernahm er jedoch auch in Filmen wie "Dead Man Walking", "Willard" oder "Michael Bay's Texas Chainsaw Massacre". Seinen letzten Kino-Auftritt hatte Ermey 2012 in der Komödie "The Watch – Nachbarn der 3. Art".

Quelle: teleschau – der Mediendienst