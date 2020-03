Neuverfilmung

Nach Gert Fröbe und Armin Rohde macht bald auch Nicholas Ofczarek dem Kasperl und dem Seppel das Leben schwer: Der österreichische Burgtheater-Star schlüpft für eine Neuverfilmung von "Der Räuber Hotzenplotz" in die Rolle der beliebten Kinderbuchfigur. Das teilten die Claussen+Putz Filmproduktion, Zodiac Pictures und Studiocanal mit.

Der Film, der im Januar 2022 in die Kinos kommen soll, basiert auf dem ersten der "Hotzenplotz"-Bücher von Otfried Preußler. Wie in dem Kinderbuchklassiker müssen auch in der Verfilmung die beiden Freunde Kasperl und Seppel die Kaffeemühle, die ihrer Großmutter gestohlen wurde, vom Räuber Hotzenplotz zurückbekommen. Ebenfalls mit dabei: der Zauberer Petrosilius Zwackelmann, die Fee Amaryllis, der Polizist Dimpfelmoser und die Hellseherin Schlotterbeck. Über die Besetzung der Rollen ist noch nichts bekannt. Die Regie wird Michael Krummenacher ("Preis der Freiheit") übernehmen, die Dreharbeiten sollen im September beginnen.

"Der Räuber Hotzenplotz" wurde seit dem Erscheinen des ersten Bandes im Jahr 1962 mehrfach verfilmt, zuletzt im Jahr 2006. Damals spielte Armin Rohde die Titelfigur.

