Rosalie Thomass, hier beim Deutschen Fernsehpreis 2017 in Köln, wurde 1987 in München geboren. Am dortigen Volkstheater sammelte sie ab 1997 auch erste schauspielerische Erfahrungen. 2005 spielte sie im herausragenden "Polizeiruf 110" mit dem Titel "Er sollte tot" unter der Regie von Dominik Graf eine Episoden-Hauptrolle. Mittlerweile lebt Rosalie Thomass in Berlin.

Fotoquelle: Ulrik Eichentopf/Getty Images