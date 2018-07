| Fünfte Staffel der Dating-Show bei RTL

Neue Staffel, neue Kandidaten: Ab dem 18. Juli 2018 strahlt RTL eine neue Staffel der Dating-Show "Die Bachelorette" aus. Insgesamt 20 Männer werden dann wieder um das Herz einer Dame kämpfen. Wir verraten, wer die Kandidaten sind und wie sie die Bachelorette erobern wollen.

Geht es nach Brian aus Sauerlach in Oberbayern "muss man für die Richtige auch mal Umwege gehen". Also hat sich der 27-Jährige für "Die Bachelorette" beworben um dort das zu finden, was er sucht. Immerhin ist der Sohn eines amerikanischen Soldaten in seinem Freundeskreis noch der einzig übrig gebliebene Single. Mit seiner Teilnahme an der RTL-Show soll sich das natürlich schnellstmöglich ändern.

Auf der Suche nach der großen Liebe ist auch Daniel aus Bad Saulgau. Der amtierende "Mr. Schwaben" hat bereits in Spanien, Malaysia, Australien und Tschechien studiert, seine Traumfrau dabei aber nie finden können.

Jan, der neue Paul Janke?

Ganz andere Sorgen hat derweil Filip aus Hamburg. Aufgrund seines Berufes als Fitnesstrainer sei das Vertrauen der Frauen eher gering und "die Vorurteile sind groß". Mit seiner Teilnahme an der RTL-Show möchte der Kampfsportler mit kroatischen und serbischen Wurzeln gerne das Gegenteil beweisen und die Bachelorette mit seiner "verpeilten" Art überzeugen.

Einen Hang zur Ordnung hat hingegen Jan aus Saarbrücken. Der blonde Schönling wird gerne mit "Ur-Bachelor" Paul Janke verglichen, ist mit seinen 24 Jahren aber deutlich jünger. Seine Freizeit verbringt Jan übrigens gerne im Sattel: Auf dem Gestüt eines Freundes lebt er seine Leidenschaft für das Reining-Reiten, eine Disziplin im Westernreiten, aus.

Wessen Herz die Männer in der neuen Staffel erobern wollen, hat RTL indes noch nicht offiziell bekanntgegeben. Vieles spricht jedoch für die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin Nadine Klein.